Коронавірус в Україні: останні новини й статистика хворих на 29 квітня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 29 квітня: в Україні виявлено 9 866 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 456 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 230 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 27 846 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 9 866 Одужали 1 103 Померли 250

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 489) та в місті Києві (1 341). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 412 Волинська область 271 Дніпропетровська область 323 Донецька область 52 Житомирська область 357 Закарпатська область 403 Запорізька область 228 Івано-Франківська область 821 Кіровоградська область 377 Київ 1 341 Київська область 643 Львівська область 405 Луганська область 33 Миколаївська область 116 Одеська область 261 Полтавська область 188 Рівненська область 588 Сумська область 98 Тернопільська область 708 Харківська область 237 Херсонська область 111 Хмельницька область 81 Чернівецька область 1 489 Черкаська область 282 Чернігівська область 41

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-04-2020:

Захворіли 3 116 680 Одужали 928 712 Померли 217 168 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії.

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