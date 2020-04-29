На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Коронавірус в Україні: останні новини й статистика хворих на 29 квітня
-
- 292
Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 29 квітня: в Україні виявлено 9 866 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня
За попередню добу було зафіксовано 456 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 230 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 27 846 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|9 866
|Одужали
|1 103
|Померли
|250
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 489) та в місті Києві (1 341). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|412
|
Волинська область
|271
|
Дніпропетровська область
|323
|
Донецька область
|52
|
Житомирська область
|357
|
Закарпатська область
|403
|
Запорізька область
|228
|
Івано-Франківська область
|821
|
Кіровоградська область
|377
|
Київ
|1 341
|
Київська область
|643
|
Львівська область
|405
|
Луганська область
|33
|
Миколаївська область
|116
|
Одеська область
|261
|
Полтавська область
|188
|
Рівненська область
|588
|
Сумська область
|98
|
Тернопільська область
|708
|
Харківська область
|237
|
Херсонська область
|111
|
Хмельницька область
|81
|
Чернівецька область
|1 489
|
Черкаська область
|282
|
Чернігівська область
|41
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-04-2020:
|Захворіли
|3 116 680
|Одужали
|928 712
|Померли
|217 168
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії.
До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
12:55Американські дайвери виготовляють маски з пластику, який виловили з океану
-
12:44Як виглядають 10-гривневі монети, які з'явиться в обігу вже в червні
-
12:31Найкрасивіша гравець у покер похизувалась сексуальною фігурою (18+)
-
12:14Захмарна ціна та застарілий дизайн: 5 причин не купувати новий iPhone SE у 2020 році
-
11:52Запуск фото- та відеофіксації дорожнього руху відклали через карантин: деталі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:47Wizz Air відкриє базу у Львові і запустить сім нових маршрутів з України
-
11:21Бельгійців закликали їсти удвічі більше смаженої картоплі, і ось чому
-
11:00Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
10:45Чи справді уряд заборонив українцям виїжджати на заробітки за кордон: роз'яснення
-
10:24Американські пілоти винищувачів видовищно подякували медикам: відео
-
10:00Цитати про маму українською: красиві вислови та афоризми
-
09:49Кім Кардашян спокусила мережу образом гарячої блондинки
-
09:34Привітання з Днем ангела Ірини 2020: побажання і картинки на іменини
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:21Коронавірус в Україні: останні новини й статистика хворих на 29 квітня
-
08:52Нове правило: на премію Оскар вперше будуть номінувати фільми, які виходили онлайн
-
08:27Експерти назвали країни, які "виграли" від карантину
-
08:00Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
07:53Голлівудські зірки показали своїх собак-двійників: кумедні фото
-
07:30Старенький Mustang перетворили на справжній суперкар: відео
-
07:12Погода в Україні 29 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 28 квітня
-
21:57У NASA показали швидкість польоту МКС
-
21:43Медики назвали несподіваний спосіб схуднути
-
21:20Що з'їсти на вечерю, щоб гарно виспатись
-
12:14Захмарна ціна та застарілий дизайн: 5 причин не купувати новий iPhone SE у 2020 році
-
10:45Чи справді уряд заборонив українцям виїжджати на заробітки за кордон: роз'яснення
-
09:21Коронавірус в Україні: останні новини й статистика хворих на 29 квітня
-
07:12Погода в Україні 29 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 28 квітня
-
21:16Чек-лист ідеального сексу: 11 пунктів, які зроблять кожну вашу ніч спекотною
-
18:33ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
-
16:31Водії можуть перевірити й оплатити штрафи за порушення ПДР онлайн: як це зробити
-
13:33Як Київ буде виходити з карантину: Кличко пояснив, що відкриють на першому етапі
-
12:05ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 28 квітня
-
07:15Погода в Україні 28 квітня: нова порція потепління
- 27 квітня
-
20:33Серіали про музичну індустрію, які перевернуть ваш світ
-
18:38Україна може вийти з карантину швидше, аніж планувалось: заява прем'єра
-
16:30Коли в Україні відновлять рух поїздів, автобусів та авіа: відповідь міністра
-
13:55Чи пов'язані 5G та коронавірус: відповідь експертів
-
11:02Тіна Кароль і Dan Balan представили спільну пісню у фіналі Голосу: романтичне відео
-
09:03Роман Сасанчин – переможець шоу Голос країни 2020: біографія і найкращі виступи
-
07:15Погода в Україні 27 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 26 квітня
-
20:52Після карантину влада Сицилії оплатить туристам половину вартості квитків
-
18:50Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
-
16:35Чорнобильська катастрофа: фото і міфи про зону відчуження
-
13:20Найпопулярніші пісні тижня: плейлист нової музики для крутого настрою
-
11:00Фільми і серіали про Чорнобиль, які показують правду про аварію на ЧАЕС
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 квітня
-
08:31Названий найбільш шкідливий сніданок: усі ним грішать