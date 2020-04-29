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Коронавірус Карантин

Коронавірус в Україні: останні новини й статистика хворих на 29 квітня

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поширення коронавірусу в Україні - фото 1
поширення коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 29 квітня: в Україні виявлено 9 866 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Коронавірус в Україні: останні новини й статистика хворих на 29 квітня - фото 400787

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 456 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 230 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 27 846 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 9 866
Одужали 1 103
Померли 250

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 489) та в місті Києві (1 341). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 412

Волинська область

 271

Дніпропетровська область

 323

Донецька область

 52

Житомирська область

 357

Закарпатська область

 403

Запорізька область

 228

Івано-Франківська область

 821

Кіровоградська область

 377

Київ

 1 341

Київська область

 643

Львівська область

 405

Луганська область

 33

Миколаївська область

 116

Одеська область

 261

Полтавська область

 188

Рівненська область

 588

Сумська область

 98

Тернопільська область

 708

Харківська область

 237

Херсонська область

 111

Хмельницька область

 81

Чернівецька область

 1 489

Черкаська область

 282

Чернігівська область

 41

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Коронавірус в Україні: останні новини й статистика хворих на 29 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус в Україні: останні новини й статистика хворих на 29 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-04-2020:

Захворіли 3 116 680
Одужали 928 712
Померли 217 168

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії.

Коронавірус в Україні: останні новини й статистика хворих на 29 квітня - фото 400759

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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