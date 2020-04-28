Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 28 квітня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 28 квітня: в Україні виявлено 9 410 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 401 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 28 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 127 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 26 616 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 9 410 Одужали 992 Померли 239

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 429) та в місті Києві (1 298). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 406 Волинська область 260 Дніпропетровська область 318 Донецька область 52 Житомирська область 354 Закарпатська область 387 Запорізька область 208 Івано-Франківська область 783 Кіровоградська область 356 Київ 1 298 Київська область 604 Львівська область 371 Луганська область 32 Миколаївська область 116 Одеська область 248 Полтавська область 180 Рівненська область 553 Сумська область 95 Тернопільська область 664 Харківська область 221 Херсонська область 88 Хмельницька область 72 Чернівецька область 1 429 Черкаська область 276 Чернігівська область 39

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-04-2020:

Захворіли 3 041 777 Одужали 894 337 Померли 211 170 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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