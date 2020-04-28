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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 28 квітня

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поширення коронавірусу в Україні - фото 1
поширення коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 28 квітня: в Україні виявлено 9 410 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 28 квітня - фото 400531

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 401 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 28 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 127 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 26 616 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 9 410
Одужали 992
Померли 239

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 429) та в місті Києві (1 298). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 406

Волинська область

 260

Дніпропетровська область

 318

Донецька область

 52

Житомирська область

 354

Закарпатська область

 387

Запорізька область

 208

Івано-Франківська область

 783

Кіровоградська область

 356

Київ

 1 298

Київська область

 604

Львівська область

 371

Луганська область

 32

Миколаївська область

 116

Одеська область

 248

Полтавська область

 180

Рівненська область

 553

Сумська область

 95

Тернопільська область

 664

Харківська область

 221

Херсонська область

 88

Хмельницька область

 72

Чернівецька область

 1 429

Черкаська область

 276

Чернігівська область

 39

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 28 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-04-2020:

Захворіли 3 041 777
Одужали 894 337
Померли 211 170

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 28 квітня - фото 400509

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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