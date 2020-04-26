Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 квітня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:30 неділі, 26 квітня: в Україні виявлено 8 617 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 492 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 24 842 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 8 617 Одужали 840 Померли 209

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 341) та в місті Києві (1 188). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 388 Волинська область 241 Дніпропетровська область 292 Донецька область 29 Житомирська область 348 Закарпатська область 329 Запорізька область 182 Івано-Франківська область 731 Кіровоградська область 323 Київ 1188 Київська область 542 Львівська область 348 Луганська область 29 Миколаївська область 111 Одеська область 220 Полтавська область 172 Рівненська область 508 Сумська область 95 Тернопільська область 607 Харківська область 147 Херсонська область 87 Хмельницька область 70 Чернівецька область 1341 Черкаська область 257 Чернігівська область 32

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу в світі, 26-04-2020:

Захворіли 2 922 078 Одужали 837 156 Померли 203 307 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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