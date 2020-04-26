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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 квітня

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Поширення коронавірусу Covid-19 в Україні - фото 1
Поширення коронавірусу Covid-19 в Україні

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:30 неділі, 26 квітня: в Україні виявлено 8 617 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 квітня - фото 400206

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 492 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 24 842 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 8 617
Одужали 840
Померли 209

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 341) та в місті Києві (1 188). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 388

Волинська область

 241

Дніпропетровська область

 292

Донецька область

 29

Житомирська область

 348

Закарпатська область

 329

Запорізька область

 182

Івано-Франківська область

 731

Кіровоградська область

 323

Київ

 1188

Київська область

 542

Львівська область

 348

Луганська область

 29

Миколаївська область

 111

Одеська область

 220

Полтавська область

 172

Рівненська область

 508

Сумська область

 95

Тернопільська область

 607

Харківська область

 147

Херсонська область

 87

Хмельницька область

 70

Чернівецька область

 1341

Черкаська область

 257

Чернігівська область

 32

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу в світі, 26-04-2020:

Захворіли 2 922 078
Одужали 837 156
Померли 203 307

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 квітня - фото 400106

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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