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Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 квітня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:30 неділі, 26 квітня: в Україні виявлено 8 617 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 492 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 24 842 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|8 617
|Одужали
|840
|Померли
|209
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 341) та в місті Києві (1 188). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|388
|
Волинська область
|241
|
Дніпропетровська область
|292
|
Донецька область
|29
|
Житомирська область
|348
|
Закарпатська область
|329
|
Запорізька область
|182
|
Івано-Франківська область
|731
|
Кіровоградська область
|323
|
Київ
|1188
|
Київська область
|542
|
Львівська область
|348
|
Луганська область
|29
|
Миколаївська область
|111
|
Одеська область
|220
|
Полтавська область
|172
|
Рівненська область
|508
|
Сумська область
|95
|
Тернопільська область
|607
|
Харківська область
|147
|
Херсонська область
|87
|
Хмельницька область
|70
|
Чернівецька область
|1341
|
Черкаська область
|257
|
Чернігівська область
|32
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу в світі, 26-04-2020:
|Захворіли
|2 922 078
|Одужали
|837 156
|Померли
|203 307
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.
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