Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 25 квітня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:30 суботи, 25 квітня: в Україні виявлено 8 125 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 478 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 451 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 23 969 таких повідомлень.

Останні новини про коронавірус в Україні від міністра охорони здоров'я Максима Степанова:

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 8 125 Одужали 782 Померли 201

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 308) та в місті Києві (1 159). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 377 Волинська область 212 Дніпропетровська область 240 Донецька область 27 Житомирська область 337 Закарпатська область 286 Запорізька область 171 Івано-Франківська область 700 Кіровоградська область 306 Київ 1159 Київська область 519 Львівська область 317 Луганська область 28 Миколаївська область 103 Одеська область 183 Полтавська область 169 Рівненська область 483 Сумська область 94 Тернопільська область 565 Харківська область 125 Херсонська область 79 Хмельницька область 66 Чернівецька область 1308 Черкаська область 249 Чернігівська область 22

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу в світі, 25-04-2020:

Захворіли 2 812 741 Одужали 793 838 Померли 197 177 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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