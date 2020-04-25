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Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 25 квітня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:30 суботи, 25 квітня: в Україні виявлено 8 125 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 478 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 451 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 23 969 таких повідомлень.
Останні новини про коронавірус в Україні від міністра охорони здоров'я Максима Степанова:
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|8 125
|Одужали
|782
|Померли
|201
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 308) та в місті Києві (1 159). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|377
|
Волинська область
|212
|
Дніпропетровська область
|240
|
Донецька область
|27
|
Житомирська область
|337
|
Закарпатська область
|286
|
Запорізька область
|171
|
Івано-Франківська область
|700
|
Кіровоградська область
|306
|
Київ
|1159
|
Київська область
|519
|
Львівська область
|317
|
Луганська область
|28
|
Миколаївська область
|103
|
Одеська область
|183
|
Полтавська область
|169
|
Рівненська область
|483
|
Сумська область
|94
|
Тернопільська область
|565
|
Харківська область
|125
|
Херсонська область
|79
|
Хмельницька область
|66
|
Чернівецька область
|1308
|
Черкаська область
|249
|
Чернігівська область
|22
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу в світі, 25-04-2020:
|Захворіли
|2 812 741
|Одужали
|793 838
|Померли
|197 177
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.
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