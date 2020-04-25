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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 25 квітня

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Поширення коронавірусу Covid-19 в Україні - фото 1
Поширення коронавірусу Covid-19 в Україні

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:30 суботи, 25 квітня: в Україні виявлено 8 125 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 25 квітня - фото 400104

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 478 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 451 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 23 969 таких повідомлень.

Останні новини про коронавірус в Україні від міністра охорони здоров'я Максима Степанова:

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 8 125
Одужали 782
Померли 201

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 308) та в місті Києві (1 159). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 25 квітня - фото 400105

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 377

Волинська область

 212

Дніпропетровська область

 240

Донецька область

 27

Житомирська область

 337

Закарпатська область

 286

Запорізька область

 171

Івано-Франківська область

 700

Кіровоградська область

 306

Київ

 1159

Київська область

 519

Львівська область

 317

Луганська область

 28

Миколаївська область

 103

Одеська область

 183

Полтавська область

 169

Рівненська область

 483

Сумська область

 94

Тернопільська область

 565

Харківська область

 125

Херсонська область

 79

Хмельницька область

 66

Чернівецька область

 1308

Черкаська область

 249

Чернігівська область

 22

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 25 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 25 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу в світі, 25-04-2020:

Захворіли 2 812 741
Одужали 793 838
Померли 197 177

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 25 квітня - фото 400106

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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