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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 2 травня

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поширення коронавірусу в Україні - фото 1
поширення коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 2 травня: в Україні виявлено 11 411 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 2 травня - фото 401445

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 550 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 2 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 31 043 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 11 411
Одужали 1 498
Померли 279

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 745) та в місті Києві (1 494). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступника Міністра охорони здоров'я Ірини Микичак:

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 427

Волинська область

 315

Дніпропетровська область

 436

Донецька область

 70

Житомирська область

 393

Закарпатська область

 496

Запорізька область

 267

Івано-Франківська область

 942

Кіровоградська область

 394

Київ

 1 494

Київська область

 747

Львівська область

 465

Луганська область

 37

Миколаївська область

 140

Одеська область

 329

Полтавська область

 212

Рівненська область

 689

Сумська область

 105

Тернопільська область

 823

Харківська область

 311

Херсонська область

 121

Хмельницька область

 98

Чернівецька область

 1 745

Черкаська область

 304

Чернігівська область

 51

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 2 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-05-2020:

Захворіли 3 344 402
Одужали 1 053 419
Померли 238 787

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 2 травня - фото 401444

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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