Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 2 травня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 2 травня: в Україні виявлено 11 411 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 550 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 2 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 31 043 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 11 411 Одужали 1 498 Померли 279

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 745) та в місті Києві (1 494). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступника Міністра охорони здоров'я Ірини Микичак:

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 427 Волинська область 315 Дніпропетровська область 436 Донецька область 70 Житомирська область 393 Закарпатська область 496 Запорізька область 267 Івано-Франківська область 942 Кіровоградська область 394 Київ 1 494 Київська область 747 Львівська область 465 Луганська область 37 Миколаївська область 140 Одеська область 329 Полтавська область 212 Рівненська область 689 Сумська область 105 Тернопільська область 823 Харківська область 311 Херсонська область 121 Хмельницька область 98 Чернівецька область 1 745 Черкаська область 304 Чернігівська область 51

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-05-2020:

Захворіли 3 344 402 Одужали 1 053 419 Померли 238 787 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

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