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Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 2 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 2 травня: в Україні виявлено 11 411 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 550 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 2 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 31 043 таких повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|11 411
|Одужали
|1 498
|Померли
|279
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 745) та в місті Києві (1 494). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступника Міністра охорони здоров'я Ірини Микичак:
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|427
|
Волинська область
|315
|
Дніпропетровська область
|436
|
Донецька область
|70
|
Житомирська область
|393
|
Закарпатська область
|496
|
Запорізька область
|267
|
Івано-Франківська область
|942
|
Кіровоградська область
|394
|
Київ
|1 494
|
Київська область
|747
|
Львівська область
|465
|
Луганська область
|37
|
Миколаївська область
|140
|
Одеська область
|329
|
Полтавська область
|212
|
Рівненська область
|689
|
Сумська область
|105
|
Тернопільська область
|823
|
Харківська область
|311
|
Херсонська область
|121
|
Хмельницька область
|98
|
Чернівецька область
|1 745
|
Черкаська область
|304
|
Чернігівська область
|51
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-05-2020:
|Захворіли
|3 344 402
|Одужали
|1 053 419
|Померли
|238 787
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.
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