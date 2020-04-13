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Карантин Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 13 квітня

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Коронавірус в Україні та світі - фото 1
Коронавірус в Україні та світі

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 13 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 понеділка, 13 квітня: в Україні виявлено 3 102 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 325 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11 136 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 102
Одужали 97
Померли 93

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (462) та в місті Києві (495). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ

 495

Київська область

 216

Чернівецька область

 462

Івано-Франківська область

 300

Тернопільська область

 273

Рівненська область

 125

Запорізька область

 85

Одеська область

 69

Волинська область

 78

Львівська область

 124

Дніпропетровська область

 60

Житомирська область

 94

Черкаська область

 102

Херсонська область

 31

Луганська область

 3

Донецька область

 11

Вінницька область

 194

Закарпатська область

 92

Кіровоградська область

142

Полтавська область

 25

Сумська область

 74

Харківська область

 11

Чернігівська область

 9

Хмельницька область

 22

Миколаївська область

 5

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 13 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 13 квітня - фото 395667

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 13 квітня:

Захворіли 1 850 807
Одужали 2 816 674
Померли 144 251

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 13 квітня - фото 397636

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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