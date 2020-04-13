Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 13 квітня

Коронавірус в Україні та світі

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 13 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 понеділка, 13 квітня: в Україні виявлено 3 102 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 325 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11 136 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 102 Одужали 97 Померли 93

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (462) та в місті Києві (495). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ 495 Київська область 216 Чернівецька область 462 Івано-Франківська область 300 Тернопільська область 273 Рівненська область 125 Запорізька область 85 Одеська область 69 Волинська область 78 Львівська область 124 Дніпропетровська область 60 Житомирська область 94 Черкаська область 102 Херсонська область 31 Луганська область 3 Донецька область 11 Вінницька область 194 Закарпатська область 92 Кіровоградська область 142 Полтавська область 25 Сумська область 74 Харківська область 11 Чернігівська область 9 Хмельницька область 22 Миколаївська область 5

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 13 квітня: Захворіли 1 850 807 Одужали 2 816 674 Померли 144 251 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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