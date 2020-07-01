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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 липня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 1 липня: в Україні виявлено 44 998 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 664 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 1 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 89 933 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 44 998
Одужали 19 548
Померли 1 173

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 138) та у Львівській області (5 578). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 867

Волинська область

 2 427

Дніпропетровська область

 1 090

Донецька область

 484

Житомирська область

 1 408

Закарпатська область

 2 961

Запорізька область

 572

Івано-Франківська область

 2 438

Кіровоградська область

 647

Київ

 5 138

Київська область

 2 610

Львівська область

 5 578

Луганська область

 80

Миколаївська область

 447

Одеська область

 1 712

Полтавська область

 319

Рівненська область

 3 784

Сумська область

 297

Тернопільська область

 1 930

Харківська область

 2 169

Херсонська область

 193

Хмельницька область

 805

Чернівецька область

 4 850

Черкаська область

 645

Чернігівська область

 538

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-07-2020:

Захворіли 10 591 222
Одужали 5 799 129
Померли 514 022

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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