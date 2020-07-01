Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 липня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 1 липня: в Україні виявлено 44 998 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 664 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 1 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 89 933 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 44 998 Одужали 19 548 Померли 1 173

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 138) та у Львівській області (5 578). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 867 Волинська область 2 427 Дніпропетровська область 1 090 Донецька область 484 Житомирська область 1 408 Закарпатська область 2 961 Запорізька область 572 Івано-Франківська область 2 438 Кіровоградська область 647 Київ 5 138 Київська область 2 610 Львівська область 5 578 Луганська область 80 Миколаївська область 447 Одеська область 1 712 Полтавська область 319 Рівненська область 3 784 Сумська область 297 Тернопільська область 1 930 Харківська область 2 169 Херсонська область 193 Хмельницька область 805 Чернівецька область 4 850 Черкаська область 645 Чернігівська область 538

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-07-2020:

Захворіли 10 591 222 Одужали 5 799 129 Померли 514 022 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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