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Коронавірус Карантин День матері

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 9 травня

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поширення коронавірусу в Україні та світі - фото 1
поширення коронавірусу в Україні та світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 9 травня: в Україні виявлено 14 710 випадів коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 9 травня - фото 402939

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 515 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 9 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 38 179 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 14 710
Одужали 2 909
Померли 376

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 179) та в місті Києві (1 771). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 522

Волинська область

 455

Дніпропетровська область

 681

Донецька область

 99

Житомирська область

 485

Закарпатська область

 678

Запорізька область

 320

Івано-Франківська область

 1 095

Кіровоградська область

 411

Київ

 1 771

Київська область

 959

Львівська область

 699

Луганська область

 42

Миколаївська область

 204

Одеська область

 619

Полтавська область

 240

Рівненська область

 877

Сумська область

 152

Тернопільська область

 977

Харківська область

 528

Херсонська область

 156

Хмельницька область

 165

Чернівецька область

 2 179

Черкаська область

 333

Чернігівська область

 73

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 9 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-05-2020:

Захворіли 3 939 281
Одужали 1 323 960
Померли 274 932

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 9 травня - фото 402937

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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