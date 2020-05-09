Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 9 травня

поширення коронавірусу в Україні та світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 9 травня: в Україні виявлено 14 710 випадів коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 515 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 9 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 38 179 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 14 710 Одужали 2 909 Померли 376

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 179) та в місті Києві (1 771). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 522 Волинська область 455 Дніпропетровська область 681 Донецька область 99 Житомирська область 485 Закарпатська область 678 Запорізька область 320 Івано-Франківська область 1 095 Кіровоградська область 411 Київ 1 771 Київська область 959 Львівська область 699 Луганська область 42 Миколаївська область 204 Одеська область 619 Полтавська область 240 Рівненська область 877 Сумська область 152 Тернопільська область 977 Харківська область 528 Херсонська область 156 Хмельницька область 165 Чернівецька область 2 179 Черкаська область 333 Чернігівська область 73

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-05-2020:

Захворіли 3 939 281 Одужали 1 323 960 Померли 274 932 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

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