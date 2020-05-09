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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 9 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 9 травня: в Україні виявлено 14 710 випадів коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 515 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 9 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 38 179 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|14 710
|Одужали
|2 909
|Померли
|376
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 179) та в місті Києві (1 771). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|522
|
Волинська область
|455
|
Дніпропетровська область
|681
|
Донецька область
|99
|
Житомирська область
|485
|
Закарпатська область
|678
|
Запорізька область
|320
|
Івано-Франківська область
|1 095
|
Кіровоградська область
|411
|
Київ
|1 771
|
Київська область
|959
|
Львівська область
|699
|
Луганська область
|42
|
Миколаївська область
|204
|
Одеська область
|619
|
Полтавська область
|240
|
Рівненська область
|877
|
Сумська область
|152
|
Тернопільська область
|977
|
Харківська область
|528
|
Херсонська область
|156
|
Хмельницька область
|165
|
Чернівецька область
|2 179
|
Черкаська область
|333
|
Чернігівська область
|73
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-05-2020:
|Захворіли
|3 939 281
|Одужали
|1 323 960
|Померли
|274 932
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.
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