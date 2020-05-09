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Коронавірус Карантин День матері

Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

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COVID-19 - фото 1
COVID-19 / bloomberg

Близько 5-15% осіб, що одужали від COVID-19, потім знову здають позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє Bloomberg.

Директор кафедри інфекційних захворювань Першої клініки Пекінського університету Вонг Гічен заявив, що в деяких частинах Китаю таких випадків менше, ніж 1%.

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При цьому в більшості пацієнтів, у яких згодом повторно виявили коронавірус, немає ніяких симптомів. У зв'язку із цим вченим потрібно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати причини такого явища. Відзначається, що в Китаї зростає страх перед повторним зараженням пацієнтів, оскільки зараз ніхто не розуміє, чому це відбувається. Не виключено, що вся справа в мінливості самих тестів.

Нагадаємо, раніше вчені назвали можливу причину важких випадків COVID-19 у молодих людей. Причиною важких випадків коронавірусу в молодих пацієнтів можуть бути специфічні мутації. Передбачається, що вони ніяк не проявляють себе до зараження COVID-19.

Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу - фото 402948

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Джерело: bloomberg
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