Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

Близько 5-15% осіб, що одужали від COVID-19, потім знову здають позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє Bloomberg.

Директор кафедри інфекційних захворювань Першої клініки Пекінського університету Вонг Гічен заявив, що в деяких частинах Китаю таких випадків менше, ніж 1%.

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При цьому в більшості пацієнтів, у яких згодом повторно виявили коронавірус, немає ніяких симптомів. У зв'язку із цим вченим потрібно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати причини такого явища. Відзначається, що в Китаї зростає страх перед повторним зараженням пацієнтів, оскільки зараз ніхто не розуміє, чому це відбувається. Не виключено, що вся справа в мінливості самих тестів.

Нагадаємо, раніше вчені назвали можливу причину важких випадків COVID-19 у молодих людей. Причиною важких випадків коронавірусу в молодих пацієнтів можуть бути специфічні мутації. Передбачається, що вони ніяк не проявляють себе до зараження COVID-19.

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