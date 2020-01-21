Новим обличчям Відьмака став Кіану Рівз: кумедне відео

Після виходу серіалу "Відьмак" від Netflix з'явилася не тільки величезна кількість мемів, але і deepfake-версій епізодів, де акторів шоу замінювали на інших зірок. Бідний Генрі Кавілл, якого тепер заміняють на інших голлівудських акторів.

Раніше ентузіасти перетворювали на "Відьмака" і Арнольда Шварценеггера, і Вілла Сміта, і Бреда Пітта. Тепер настала черга ще одного популярного актора, якого обожнюють мільйони.

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Автори YouTube-каналу The Fake Report пішли далі. Вони замінили обличчя Кавілла на улюбленця інтернету Кіану Рівза. Підміна сталася в одному з найбільш видовищних епізодів – різанині в Блавікіні, коли відьмак був змушений вбити банду Ренфрі, щоб врятувати життя містян.

Як і у випадку зі Шварценеггером, Смітом і Піттом, Кіану Рівз в образі Відьмака виглядає досить органічно.

До слова, фанати неодноразово ще до затвердження акторського складу серіалу Netflix пропонували кандидатуру Кіану на роль Геральта. Тож будемо вважати, що вони свого домоглися ;)

If Keanu Reeves played Geralt of Rivia in The Witcher. (Via Reddit: https://t.co/iuXFzhyMQX) pic.twitter.com/SYektWxFsw — Winter is Coming (@WiCnet) July 21, 2019

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