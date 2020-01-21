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Новим обличчям Відьмака став Кіану Рівз: кумедне відео

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Кіану Рівз цілком міг би замінити Генрі Кавілла у Відьмаку - фото 1
Кіану Рівз цілком міг би замінити Генрі Кавілла у Відьмаку

Після виходу серіалу "Відьмак" від Netflix з'явилася не тільки величезна кількість мемів, але і deepfake-версій епізодів, де акторів шоу замінювали на інших зірок. Бідний Генрі Кавілл, якого тепер заміняють на інших голлівудських акторів.

Раніше ентузіасти перетворювали на "Відьмака" і Арнольда Шварценеггера, і Вілла Сміта, і Бреда Пітта. Тепер настала черга ще одного популярного актора, якого обожнюють мільйони.

І ще: Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння

Автори YouTube-каналу The Fake Report пішли далі. Вони замінили обличчя Кавілла на улюбленця інтернету Кіану Рівза. Підміна сталася в одному з найбільш видовищних епізодів – різанині в Блавікіні, коли відьмак був змушений вбити банду Ренфрі, щоб врятувати життя містян.

Як і у випадку зі Шварценеггером, Смітом і Піттом, Кіану Рівз в образі Відьмака виглядає досить органічно.

До слова, фанати неодноразово ще до затвердження акторського складу серіалу Netflix пропонували кандидатуру Кіану на роль Геральта. Тож будемо вважати, що вони свого домоглися ;)

Це цікаво: Українська версія пісні про Відьмака підкорює мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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