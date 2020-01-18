Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Водохреще Голос країни

Вілл Сміт став Відьмаком: користувачі створили круте відео, яке стало хітом мережі

  • 26
Вілл Сміт - фото 1
Вілл Сміт / instagram

Після гучної прем'єри серіалу "Відьмак" користувачі мережі опублікували відеоролик, в якому за допомогою нейромереж замінили Генрі Кавілла на Вілла Сміта. Такого образу у колекції актора ще точно не було.

Варто відзначити, що це вже не перша спроба умільців "помістити" актора Вілла Сміта в "чужорідні" для нього фільми. Раніше публікувалися ролики, в яких актор "виконав" ролі Нео в "Матриці" і джедая Мейса Вінду в "Зоряних війнах".

І ще: Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння

Цього разу вийшло теж дуже непогано – такого образу в колекції Сміта ще точно не було. Його Геральт вийшов, напевно, харазматичнішим, ніж у Генрі Кавілла.

Читайте також: Кінь БоДжек: останній трейлер фінального сезону серіалу для дорослих

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства
  • 16 cічня, 14:00
  • 2400
Куди поїхати недорого у 2020 році: найкращі варіанти
  • 16 cічня, 16:21
  • 890
Привітання з Водохрещем 2020: найкращі поздоровлення з Йорданом
  • Вчора, 17:31
  • 16999
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз