Вілл Сміт став Відьмаком: користувачі створили круте відео, яке стало хітом мережі

Після гучної прем'єри серіалу "Відьмак" користувачі мережі опублікували відеоролик, в якому за допомогою нейромереж замінили Генрі Кавілла на Вілла Сміта. Такого образу у колекції актора ще точно не було.

Варто відзначити, що це вже не перша спроба умільців "помістити" актора Вілла Сміта в "чужорідні" для нього фільми. Раніше публікувалися ролики, в яких актор "виконав" ролі Нео в "Матриці" і джедая Мейса Вінду в "Зоряних війнах".

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Цього разу вийшло теж дуже непогано – такого образу в колекції Сміта ще точно не було. Його Геральт вийшов, напевно, харазматичнішим, ніж у Генрі Кавілла.

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