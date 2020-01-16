Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння

Наприкінці 2019-го року стрімінговий сервіс Netflix випустив свою інтерпретацію серії книг Анджея Сапковського "Відьмак". Та це не перша спроба екранізувати історію про Геральта: ще у 2001-му вийшов однойменний польський серіал. Порівнюємо головних героїв обох стрічок!

Серія книг "Відьмак", що побачила світ у далеких 80-х, знайшла втілення в коміксах, відеоіграх та кіно. Ми вже подивилися перший сезон свіжого серіалу про Геральта із Ривії та вирішили згадати попередню екранізацію майже 20-річної давності.

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Дивіться фотопорівняння головних героїв та діліться у коментарях, у якому серіалі персонажі більше схожі на свої книжкові прототипи.

Геральт з Ривії: Міхал Жебровський і Генрі Кавілл

Відьмаки 2001 і 2019 років

Єнніфер з Венґерберґа: Гражина Вольщак і Аня Чалотра

Любисток: Збігнєв Замаховський і Джої Беті

Цирі : Марта Бітнер та Фрейя Аллан

Королева Каланте: Ева Вісневська і Джоді Мей

Паветта: Агата Бузек і Гая Мондадорі

Ренфрі: Кінга Ільгнер і Емма Епплтон

Істредд: Броніслав Вроцлавський і Ройс Пірресон

Борх, Золотий дракон: Анджей Хира і Рон Кук

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