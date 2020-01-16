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Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння

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Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння - фото 1

Наприкінці 2019-го року стрімінговий сервіс Netflix випустив свою інтерпретацію серії книг Анджея Сапковського "Відьмак". Та це не перша спроба екранізувати історію про Геральта: ще у 2001-му вийшов однойменний польський серіал. Порівнюємо головних героїв обох стрічок!

Серія книг "Відьмак", що побачила світ у далеких 80-х, знайшла втілення в коміксах, відеоіграх та кіно. Ми вже подивилися перший сезон свіжого серіалу про Геральта із Ривії та вирішили згадати попередню екранізацію майже 20-річної давності.

Це цікаво: Українська версія пісні про Відьмака підкорює мережу

Дивіться фотопорівняння головних героїв та діліться у коментарях, у якому серіалі персонажі більше схожі на свої книжкові прототипи.

Геральт з Ривії: Міхал Жебровський і Генрі Кавілл

Відьмаки 2001 і 2019 років - фото 379994
Відьмаки 2001 і 2019 років

Єнніфер з Венґерберґа: Гражина Вольщак і Аня Чалотра

Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння - фото 379995

Любисток: Збігнєв Замаховський і Джої Беті

Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння - фото 379996

Цирі: Марта Бітнер та Фрейя Аллан

Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння - фото 379997

Королева Каланте: Ева Вісневська і Джоді Мей

Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння - фото 379999

Паветта: Агата Бузек і Гая Мондадорі

Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння - фото 380001

Ренфрі: Кінга Ільгнер і Емма Епплтон

Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння - фото 380002

Істредд: Броніслав Вроцлавський і Ройс Пірресон

Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння - фото 380003

Борх, Золотий дракон: Анджей Хира і Рон Кук

Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння - фото 380004

Читайте також: Коли вийде другий сезон серіалу Відьмак з Генрі Кавіллом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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