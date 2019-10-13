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Новий витік: Google Pixelbook Go потрапив до журналістів напередодні презентації

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Google Pixelbook Go уже з'явився в оглядачів на руках - фото 1
Google Pixelbook Go уже з'явився в оглядачів на руках / 9to5google

За кілька днів до презентації новинок від Google прототип майбутнього хромбука Pixelbook Go потрапив у розпорядження видання 9to5Google. Тепер ми знаємо про пристрій майже все!

Журналісти вже опублікували відео на YouTube з невеликим оглядом Pixelbook Go у кольорі Not Pink з гладкою верхньою кришкою, схожою на задню панель смартфонів Pixel 3. Нижня частина корпусу отримала насиченіше забарвлення.

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Також на корпусі розташовано два порти USB-C і 3,5-мм роз'єм для навушників. Клавіатура схожа на попереднє покоління Pixelbook.

Новий витік: Google Pixelbook Go потрапив до журналістів напередодні презентації - фото 361298

У максимальній конфігурації "хромбук" отримав 13,3-дюймовий 4K-дисплей, процесор Intel Core i7, 16 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам'яті. Ціна Pixelbook Go поки невідома.

Раніше у мережі вже з'являлася вся інформація про смартфони Pixel 4. Також стало відомо, що головна фішка новинки не працюватиме в Україні. Motion Sense дозволяє керувати пристроєм на невеликій відстані від екрана за допомогою жестів. На жаль, у деяких країнах (і в нашій також) ця функція не працюватиме.

Нагадаємо, що Google проведе презентацію смартфонів Pixel 4, "хромбуків" й інших гаджетів 15 жовтня.

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Джерело: 9to5google
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