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Головна функція смартфона Google Pixel 4 не працюватиме в Україні

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Google Pixel 4 отримає урізаний функціонал для України - фото 1
Google Pixel 4 отримає урізаний функціонал для України

До презентації нових смартфонів Google – Pixel 4 та Pixel 4 XL залишилося не так уже й багато часу. Ми знаємо про пристрої майже все. Але тепер у мережі з'явилась інформація, яка може засмутити тих, хто хотів купити в Україні ці пристрої. Виявилось, головна родзинка працювати в нашій країні не буде.

Одним з найбільш очікуваних нововведень у смартфонах Google Pixel 4 і Pixel 4 XL стане функція Motion Sense. Вона дозволяє керувати пристроєм на невеликій відстані від екрана за допомогою жестів. На жаль, у деяких країнах Motion Sense працювати не буде.

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Оскільки Motion Sense ґрунтується на розробці Project Soli, в якій використовується радар для відстеження жестів, Google необхідно отримати дозвіл для активації функції у відомствах всіх країн. Наприклад, у США виробник звернувся за дозволом до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC).

Керувати жестами українцям не вийде - фото 358291
Керувати жестами українцям не вийде

Розробникам вдалося витягти з apk-файлу Motion Sense точний список країн, в яких буде працювати функція. Серед них:

  • Австрія;
  • Американське Самоа;
  • Бельгія;
  • Болгарія;
  • Великобританія;
  • Угорщина;
  • Віргінські острови;
  • Німеччина;
  • Греція;
  • Гуам;
  • Данія;
  • Ірландія;
  • Іспанія;
  • Італія;
  • Канада;
  • Кіпр;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Мальта;
  • Нідерланди;
  • Норвегія;
  • Польща;
  • Португалія;
  • Пуерто-Ріко;
  • Румунія;
  • Сінгапур;
  • Словаччина;
  • Словенія;
  • США;
  • Тайвань;
  • Фінляндія;
  • Франція;
  • Хорватія;
  • Чехія;
  • Швеція;
  • Швейцарія;
  • Естонія.

України у цьому списку, на жаль, нема. Втім, якщо ця функція для вас не така вже й важлива, то можете сміливо замислюватися над покупкою новинки, як тільки її покажуть.

Презентація нових смартфонів пройде 15 жовтня в Нью-Йорку.

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Джерело: 9to5google
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