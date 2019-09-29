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Головна функція смартфона Google Pixel 4 не працюватиме в Україні
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До презентації нових смартфонів Google – Pixel 4 та Pixel 4 XL залишилося не так уже й багато часу. Ми знаємо про пристрої майже все. Але тепер у мережі з'явилась інформація, яка може засмутити тих, хто хотів купити в Україні ці пристрої. Виявилось, головна родзинка працювати в нашій країні не буде.
Одним з найбільш очікуваних нововведень у смартфонах Google Pixel 4 і Pixel 4 XL стане функція Motion Sense. Вона дозволяє керувати пристроєм на невеликій відстані від екрана за допомогою жестів. На жаль, у деяких країнах Motion Sense працювати не буде.
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Оскільки Motion Sense ґрунтується на розробці Project Soli, в якій використовується радар для відстеження жестів, Google необхідно отримати дозвіл для активації функції у відомствах всіх країн. Наприклад, у США виробник звернувся за дозволом до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC).
Розробникам вдалося витягти з apk-файлу Motion Sense точний список країн, в яких буде працювати функція. Серед них:
- Австрія;
- Американське Самоа;
- Бельгія;
- Болгарія;
- Великобританія;
- Угорщина;
- Віргінські острови;
- Німеччина;
- Греція;
- Гуам;
- Данія;
- Ірландія;
- Іспанія;
- Італія;
- Канада;
- Кіпр;
- Латвія;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Нідерланди;
- Норвегія;
- Польща;
- Португалія;
- Пуерто-Ріко;
- Румунія;
- Сінгапур;
- Словаччина;
- Словенія;
- США;
- Тайвань;
- Фінляндія;
- Франція;
- Хорватія;
- Чехія;
- Швеція;
- Швейцарія;
- Естонія.
України у цьому списку, на жаль, нема. Втім, якщо ця функція для вас не така вже й важлива, то можете сміливо замислюватися над покупкою новинки, як тільки її покажуть.
Презентація нових смартфонів пройде 15 жовтня в Нью-Йорку.
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