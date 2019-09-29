Головна функція смартфона Google Pixel 4 не працюватиме в Україні

До презентації нових смартфонів Google – Pixel 4 та Pixel 4 XL залишилося не так уже й багато часу. Ми знаємо про пристрої майже все. Але тепер у мережі з'явилась інформація, яка може засмутити тих, хто хотів купити в Україні ці пристрої. Виявилось, головна родзинка працювати в нашій країні не буде.

Одним з найбільш очікуваних нововведень у смартфонах Google Pixel 4 і Pixel 4 XL стане функція Motion Sense. Вона дозволяє керувати пристроєм на невеликій відстані від екрана за допомогою жестів. На жаль, у деяких країнах Motion Sense працювати не буде.

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Оскільки Motion Sense ґрунтується на розробці Project Soli, в якій використовується радар для відстеження жестів, Google необхідно отримати дозвіл для активації функції у відомствах всіх країн. Наприклад, у США виробник звернувся за дозволом до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC).

Керувати жестами українцям не вийде

Розробникам вдалося витягти з apk-файлу Motion Sense точний список країн, в яких буде працювати функція. Серед них:

Австрія;

Американське Самоа;

Бельгія;

Болгарія;

Великобританія;

Угорщина;

Віргінські острови;

Німеччина;

Греція;

Гуам;

Данія;

Ірландія;

Іспанія;

Італія;

Канада;

Кіпр;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Нідерланди;

Норвегія;

Польща;

Португалія;

Пуерто-Ріко;

Румунія;

Сінгапур;

Словаччина;

Словенія;

США;

Тайвань;

Фінляндія;

Франція;

Хорватія;

Чехія;

Швеція;

Швейцарія;

Естонія.

України у цьому списку, на жаль, нема. Втім, якщо ця функція для вас не така вже й важлива, то можете сміливо замислюватися над покупкою новинки, як тільки її покажуть.

Презентація нових смартфонів пройде 15 жовтня в Нью-Йорку.

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