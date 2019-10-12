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Xiaomi готує смартфон з дисплеєм на 120 Гц і 5-кратним оптичним зумом

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Новий смартфон Xiaomi вразить камерою й екраном - фото 1
Новий смартфон Xiaomi вразить камерою й екраном

Розробники з форуму XDA виявили у першій бета-версії MIUI 11 функцію перемикання частоти оновлення зображення на дисплеї на 120 Гц у налаштуваннях. Це така собі "пасхалка" перед анонсом абсолютно нового смартфона компанії.

Виявлена інформація підтверджує чутки, що Xiaomi працює над смартфоном з високою частотою оновлення зображення на дисплеї, який раніше використовувався тільки в ігрових телефонах, таких як Razer Phone і Asus ROG Phone II

І ще: Стала відома дата глобального релізу Xiaomi MIUI 11

Крім функції вибору частоти оновлення зображення на дисплеї, розробники також знайшли оновлене меню додатка камери в MIUI 11. У ньому зазначена підтримка нового телеоб'єктива з 5-кратним оптичним зумом і режим ультра-телеоб'єктива з 50-кратним цифровим збільшенням.

Xiaomi готує смартфон з дисплеєм на 120 Гц і 5-кратним оптичним зумом - фото 361175

У вересні стало відомо, що Xiaomi працює над смартфоном, який зніматиме відео з роздільною здатністю 8K зі швидкістю 30 кадрів на секунду.

Коли анонсують новий смартфон і чим ще він буде особливий – поки невідомо.

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Джерело: XDA
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