Xiaomi готує смартфон з дисплеєм на 120 Гц і 5-кратним оптичним зумом

Розробники з форуму XDA виявили у першій бета-версії MIUI 11 функцію перемикання частоти оновлення зображення на дисплеї на 120 Гц у налаштуваннях. Це така собі "пасхалка" перед анонсом абсолютно нового смартфона компанії.

Виявлена інформація підтверджує чутки, що Xiaomi працює над смартфоном з високою частотою оновлення зображення на дисплеї, який раніше використовувався тільки в ігрових телефонах, таких як Razer Phone і Asus ROG Phone II

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Крім функції вибору частоти оновлення зображення на дисплеї, розробники також знайшли оновлене меню додатка камери в MIUI 11. У ньому зазначена підтримка нового телеоб'єктива з 5-кратним оптичним зумом і режим ультра-телеоб'єктива з 50-кратним цифровим збільшенням.

У вересні стало відомо, що Xiaomi працює над смартфоном, який зніматиме відео з роздільною здатністю 8K зі швидкістю 30 кадрів на секунду.

Коли анонсують новий смартфон і чим ще він буде особливий – поки невідомо.

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