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Новий вид равликів назвали в честь Грети Тунберг

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Грета Тунберг - фото 1
Грета Тунберг / rambler

Вчені знайшли новий вид равликів в Брунеї. Молюски чутливі до посухи і високих температур.

Міжнародна група вчених виявила новий вид равликів з сімейства ціклофорід. Дослідники вирішили назвати його на честь юної шведської екоактивістки Грети Тунберг – Craspedotropis gretathunbergae.

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Новий вид молюсків живе в Брунеї. Равлики дуже чутливі до посушливих періодів, високих температурних показників і виродженню лісів. Через такий кліматичний настрій фахівці з Брунею, Нідерландів, Малайзії, Італії і Франції і вирішили назвати равликів в честь Тунберг.

Craspedotropis gretathunbergae - фото 387382
Craspedotropis gretathunbergae

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Джерело: bdj.pensoft
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