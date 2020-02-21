Новий вид равликів назвали в честь Грети Тунберг

Вчені знайшли новий вид равликів в Брунеї. Молюски чутливі до посухи і високих температур.

Міжнародна група вчених виявила новий вид равликів з сімейства ціклофорід. Дослідники вирішили назвати його на честь юної шведської екоактивістки Грети Тунберг – Craspedotropis gretathunbergae.

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Новий вид молюсків живе в Брунеї. Равлики дуже чутливі до посушливих періодів, високих температурних показників і виродженню лісів. Через такий кліматичний настрій фахівці з Брунею, Нідерландів, Малайзії, Італії і Франції і вирішили назвати равликів в честь Тунберг.

Craspedotropis gretathunbergae

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