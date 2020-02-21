В разі корупції розбийте скло: The Guardian помістила безкоштовні газети в пожежні ящики

Британське видання The Guardian розмістило на вулицях Берліна дві тисячі постерів з безкоштовними копіями щотижневої газети Guardian Weekly.

У місті розмістили коробки, які імітують пожежні ящики, з написами: "У разі несправедливості розбийте скло", "В разі зміни клімату розбийте скло", "В разі корупції розбийте скло", "В разі корпоративної жадібності розбийте скло". Перехожим пропонувалося розбити скло невеликим молоточком і забрати газету. Креативний директор фірми Oliver, яка створила рекламну кампанію, Сем Джейкобс розповів, що можливістю скористалося близько 10 осіб.

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Для створення коробок використовували "цукрове скло" – спеціальний матеріал, який використовують каскадери в фільмах замість справжнього скла. В Oliver відзначили, що погодили рекламну кампанію з міською владою.

"Мені здається, що ми постійно перебуваємо при надзвичайному стані, особливо з огляду на кліматичну кризу. Ми задумалися про те, що людині необхідно в екстреному випадку. Тому ми створили "аварійний вихід" – можливість розбити пожежний ящик, який "озброїть" вас інформацією та фактами, необхідними для того, щоб глибоко поміркувати над цими темами", – розповів креативний директор компанії Oliver Сем Джейкоб.

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