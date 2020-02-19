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Гренландія планує продавати воду з льодовиків, що тануть

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У Гренландії продаватимуть воду з талих льодовиків - фото 1
У Гренландії продаватимуть воду з талих льодовиків

Гренландія збирається налагодити комерційний експорт талої води, яка може бути затребувана у посушливих регіонах. Про це заявив міністр енергетики острова Йессо Сван.

"Зміна клімату сприяє таненню льоду. Але це також призводить до збільшення дефіциту води у світі. Тала вода була в Гренландії в великих кількостях протягом тисячоліть. Зараз ми усвідомлюємо, що можемо зробити з неї продукт, якого немає в іншому місці", – розповів Сван.

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Він також додав, що попередньо вони провели дослідження, яке показало, що вода з льодовиків, що тануть – чиста і придатна для пиття.
Сван зазначив, що таким способом влада в тому числі намагається диверсифікувати економіку "речами, які можуть бути корисні світу". Зараз 90% прибутку Гренландії припадає на рибний промисел.

Така вода чиста та придатна до пиття - фото 387011
Така вода чиста та придатна до пиття

Гренландський крижаний щит – одна з ключових частин глобальної кліматичної системи. Його танення призведе до підвищення рівня моря та нестабільності погоди. Цього літа через аномальну спеку в Європі крижаний щит у результаті поверхневого танення скоротився на 197 мільярдів тонн льоду.

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Джерело: Der Tagesspiegel
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