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Новий тренд: з'явилися фото чобіт для любительок випити

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Новий тренд: з'явилися фото чобіт для любительок випити - фото 1

На сторінці французького модного бренду Vetements в Instagram з'явилася фотографія нової колекції "взуття для вечірок". На сайті компанії пара чобіт продається за ціною 1395 доларів (34,5 тисячі гривень).

Модельєр грузинського походження Демна Гвасалія, який є засновником компанії, придумав вбудувати в каблук чорних шкіряних чобіт з халявою металеву відкривачку для пляшок.

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"Нарешті хтось зробив прорив в моді", "Як зручно! Вони мені дуже потрібні", "Ну тоді і з запальничкою треба зробити, правий буде з відкривачкою, лівий – із запальничкою", – пишуть в коментарях користувачі мережі.

Знімок новинки не залишив байдужим і американського дизайнера Марка Джейкобса. "Геніально", – зазначив він.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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