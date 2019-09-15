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Серіал Кріпосна Міс Україна

Ці сукні чоловіки не хочуть бачити на жінках

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Чоловічі табу у жіночих сукнях - фото 1
Чоловічі табу у жіночих сукнях / gup

Гадаєте, чоловікам подобаються відверті наряди? Це не завжди так. Які фасони й види суконь здаються чоловікам найбільш безглуздими і вкрай непривабливими – читайте нижче.

Мінімальне міні

Занадто коротке міні завжди виглядає надто відверто і вульгарно. Така довжина сприймається як сигнал "я готова!".

Цікаво: Три зачіски, які терпіти не можуть всі чоловіки

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Максимальне декольте

Так, чоловіки люблять жіночі груди. Але коли вони "подані" занадто наполегливо, це знецінює їх власницю. Які види декольте допоможуть проявити сексуальність, але не відштовхнуть своєю вульгарністю? Наприклад, відкриті плечі або виріз широким човником натякають на красу форм, але не псують враження.

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Прозорі сукні

Фотосесія – так, в житті – ні. Сукня, яке демонструє всьому світу і чоловікові білизну, може бути розцінена не тільки як провокація, але і як банальна відсутність смаку. Натякати на свої принади краще за допомогою перевірених століттями мережив.

Ці сукні чоловіки не хочуть бачити на жінках - фото 355100

Латекс

Ніколи! Якщо ви не Жінка-Кішка, не носіть короткі латексні сукні. Латекс – це зухвало. Залиште латексні наряди для спальні.

Ці сукні чоловіки не хочуть бачити на жінках - фото 355101

І ще: Прикраси, які дуже подобаються чоловікам на жінках

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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