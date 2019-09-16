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Google створила новий "розумний" рюкзак: фото
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У Google створили новий рюкзак, який буде до душі кожному. Так, компанія оновила свою лінійку розумного одягу Project Jacquard, додавши до списку "розумний" рюкзак. Він має назву Cit-e. Його розробили у співпраці з модним будинком Saint Laurent.
У 2017 році компанія Google спільно з Levi's випустила "розумну" куртку. І хоч вона вже не продається, у Google продовжили випуск смарт-одягу новим рюкзаком Cit-e.
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Рюкзак створений у співпраці з Yves Saint Laurent, але не відрізняється помітним дизайном: він строгого чорного кольору, без зайвих деталей, але з якісних матеріалів.
Обійдеться такий рюкзак недешево – 995 доларів. Але Google обіцяє і далі випускати "розумний" одяг, проте за більш доступними цінами.
"Мозок" рюкзака – платформа Jacquard, яка забезпечує синхронізацію зі смартфоном і інші "розумні" функції. Jacquard встановлено в ліву лямку рюкзака. В результаті можна викликати Google Assistant і "My Day", щоб дізнатися погоду, новини і заплановані події.
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