Google створила новий "розумний" рюкзак: фото

У Google створили новий рюкзак, який буде до душі кожному. Так, компанія оновила свою лінійку розумного одягу Project Jacquard, додавши до списку "розумний" рюкзак. Він має назву Cit-e. Його розробили у співпраці з модним будинком Saint Laurent.

У 2017 році компанія Google спільно з Levi's випустила "розумну" куртку. І хоч вона вже не продається, у Google продовжили випуск смарт-одягу новим рюкзаком Cit-e.

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"Розумний" рюкзак Cit-e

Рюкзак створений у співпраці з Yves Saint Laurent, але не відрізняється помітним дизайном: він строгого чорного кольору, без зайвих деталей, але з якісних матеріалів.

Обійдеться такий рюкзак недешево – 995 доларів. Але Google обіцяє і далі випускати "розумний" одяг, проте за більш доступними цінами.

"Мозок" рюкзака – платформа Jacquard, яка забезпечує синхронізацію зі смартфоном і інші "розумні" функції. Jacquard встановлено в ліву лямку рюкзака. В результаті можна викликати Google Assistant і "My Day", щоб дізнатися погоду, новини і заплановані події.

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