Найзвабливіша гравець у покер похизувалась своїми сідницями (фото 18+)

Одна із найкрасивіших гравців у покер Сара Андервуд знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через пікантне фото в купальнику.

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. І це зовсім не дивно, адже білявка веде свій блог про життя в будиночку на колесах та хатинці посеред лісу. А серед красивих пейзажів можна побачити і саму Сару у всій красі.

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Це підтверджує і недавнє фото моделі в купальнику біля річки. Як зазначила сама Андервуд, вона вже не може дочекатись, щоб повернутись у спортзал та повернути собі ефектні форми. І з нею важко не погодитись!

instagram.com/saraunderwood

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