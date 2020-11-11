Майлі Сайрус шокувала мережу голим фото в труні (18+)

Фотограф Віджат Мохіндра опублікував незвичайні фото американської співачки Майлі Сайрус в епатажних образах. Таким чином він анонсував вихід своєї першої фотокниги.

На одному зі знімків артистка Майлі Сайрус зображена оголеною і перебуває у золотій труні. Вона прикриває груди руками, а на її животі лежать квіти. На іншому фото зірка постала в образі дияволки в червоному лаковому боді.

І ще: Кім Кардашян у звабливому боді відпочила на приватному острові з чоловіком

Шанувальників зірки здивував образ співачки і вони залишили безліч позитивних коментарів. При цьому частина фанатів була шокована фотосесією.

Читайте також: Якби Капітаном Марвел була Шарліз Терон: кумедне відео, зроблене нейромережею