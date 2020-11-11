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Холостячка

Майлі Сайрус шокувала мережу голим фото в труні (18+)

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Майлі Сайрус - фото 1
Майлі Сайрус / instagram

Фотограф Віджат Мохіндра опублікував незвичайні фото американської співачки Майлі Сайрус в епатажних образах. Таким чином він анонсував вихід своєї першої фотокниги.

На одному зі знімків артистка Майлі Сайрус зображена оголеною і перебуває у золотій труні. Вона прикриває груди руками, а на її животі лежать квіти. На іншому фото зірка постала в образі дияволки в червоному лаковому боді.

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Шанувальників зірки здивував образ співачки і вони залишили безліч позитивних коментарів. При цьому частина фанатів була шокована фотосесією.

Майлі Сайрус шокувала мережу голим фото в труні (18+) - фото 434525

Майлі Сайрус шокувала мережу голим фото в труні (18+) - фото 434526

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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