Автолюбителі відновили легендарний раритетний автомобіль з Трансформерів: фото

Мало хто бачив британський гоночний автомобіль Austin-Healey 3000. Машина випускалася в 60-х роках минулого століття. А американські реставратори вирішили відновити одну з моделей цього авто і пред'явити публіці. Дивіться, що з цього вийшло.

Як повідомляється, до реставрації британський автомобіль був у досить жалюгідному стані, і американцям довелося неабияк потрудитися, довівши автомобіль до потрібної кондиції. Реставратори повністю розукомплектували кузов і збирали автомобіль по деталях. Оскільки такі машини вже не випускаються, то деталі для своєї моделі американці робили під замовлення на підприємствах Австралії.

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Оригінальних запчастин у цього автомобіля практично не залишилося. На Austin-Healey 3000 встановлено рядний шестициліндровий двигун з системою газорозподілу типу OHV. Мотор об'ємом 2912 куб. см. потужність агрегату складає 150 к.с. Гальмівна система автомобіля представлена ​​таким чином, що спереду працюють дискові механізми, а ззаду барабани. Передня підвіска у Austin-Healey пружинна. Задня – на напівеліптичних ресорах.

Коробка передач цього автомобіля чотириступінчаста механічна. У ній є оригінальна опція овердрайву. Цікаво, що і рульове колесо можна відрегулювати під себе. В автомобілі 1960-х років були і інші корисні функції, якими не могли похвалитися інші машини того часу: обігрівач, ламіноване вітрове скло, накидка над сидіннями.

Робота американських майстрів-реставраторів була оцінена. Їхній автомобіль Austin-Healey 3000 MkIII BJ8 визнали таким, що відповідає всім стандартам і заводському стану, навіть не дивлячись на те, що в ньому майже не залишилося оригінальних деталей. Своє творіння автолюбителі мають намір продати на аукціоні.

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