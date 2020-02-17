Новий рівень соціофобії: чоловік в аеропорті здивував мережу (фото)

У мережі не можуть зрозуміти, що не так з чоловіком, який обрав дуже дивну позу для сидіння в залі очікування аеропорту. Новий вид менспредінгу чи соціофобії?

На профілі Traveling Creeps в соцмережі Instagram американець регулярно діляться дивними та кумедними знімками пасажирів. Однак нещодавній допис в Торонто викликав серйозне обговорення у мережі, оскільки головний герой кадру сидить у дивацькій позі.

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Поки хтось дивується розтяжці чоловіка, а також хвилюється, чи у нього часом не слонова хвороба, то більшість коментаторів зійшлись на тому, що це прояв соціофобії або ж менспредінгу. Навіть жінка поруч здивована такою поведінкою героя. І це не дивно, адже тепер він займає щонайменше три місця, і поряд з ним точно ніхто не сяде.Так і виникають речі, які бісять суспільство.

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