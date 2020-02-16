Майбутнє настало: в IKEA дозволили розраховуватись часом

Відома фраза "час – це гроші" стала реальністю для мешканців міста Дубай, де в IKEA можна розраховуватись не лише валютою, а й хвилинами. Детальніше читайте далі.

Відома у світі компанія IKEA разом з рекламним агентством Memac Ogilvy запустила доволі незвичайний проєкт. У Дубаї тепер можна перетворити час у гроші, а також придбати за нього будь-які обрані товари у магазині.

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Щоправда, є нюанс: враховується час тільки на дорогу до маркету. Він плюсується за всі останні поїздки до IKEA, а на цінниках вказана вартість у грошовій та часовій одиницях.

Так у компанії вирішили подякувати всім своїм покупцям за те, що вони витрачають час та довго перебувають у магазинах. До слова, цінова політика у новенькій IKEA в Джебель-Алі також змінилась, адже власники зменшили ціни, враховуючи середню зарплатню в Дубаї. Відзначимо, що час будуть розраховувати завдяки Google Maps Timeline, а накопичення перетворюватимуть у валюту.

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