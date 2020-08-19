Новий рівень редагування фото: у мережі висміяли відому модель

Зірки та блогери регулярно зловживають фоторедакторами, створюючи ілюзію ідеальності. Однак забувають, що у мережі є і їхні реальні фото. Так трапилось і з Кайлі Дженнер.

На платформі Reddit користувач з ніком 3rind5 поділився колажем з фото зірки реаліті-шоу та наймолодшої мільярдерки світу Кайлі Дженнер. Дівчина відома тим, що полюбляє списувати зміни у зовнішності та користування косметикою.

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Але інколи її любов до фотошопу важко не помітити. Так трапилось і цього разу, адже молодша сестра Кім Кардашян дійшла до нового рівня редагування знімків: вона змінила не лише фігуру, а й забрала всі родимки зі спини. Як відзначають коментатори, доволі дивно, що на пластику у неї є час, а от родимки їй доводиться "замальовувати" у FaceTune.

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