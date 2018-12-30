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Новий рік 2019: головні новорічні традиції, обряди і прикмети
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Новий рік – особливий час, коли всі, навіть найзапекліші скептики, починають вірити у диво. Це свято, яке виконує всі бажання. Дізнайтеся про традиції, обряди та прикмети на Новий рік 2019.
У Новий рік 2019 варто бути готовим до всього. Є така прикмета: коли приходить рік Свині, то подій в році буде дуже багато. І це не жарт. Свиня закінчує цикл східного гороскопу, збираючи в собі все, що не встигли її попередники. А це немало.
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Новорічні прикмети на 2019 рік
Дуже вірна прикмета "Якщо на Новий рік одягти щось нове, то рік буде вдалим", "В новорічну ніч з обновкою – цілий рік ходити в обновках". Шопінг – прекрасний спосіб зняття стресу, і, вибираючи подарунки близьким, не забудьте про себе. Обов'язково надіньте на новорічне свято нову білизну, а можливо, і все інше.
Новорічні прикмети не рекомендують нам економити на святковому столі: "Коровай і сіль на новорічному столі – до благополуччя", "На новорічному столі повинні бути удосталь їжа та напої, тоді і весь рік в сім'ї буде достаток". Тут можна застосувати закон про те, що добре працювати і заробляти може той, хто правильно вміє відпочивати. Не обмежуйте себе в приємному задоволенні, нехай вам на руку буде ще одна прикмета "Остання чарка напередодні Нового року принесе успіх тому, хто її вип'є".
Як приманити до себе удачу
Гарантувати собі удачу у всіх починаннях можна, зустрівши Новий рік 2019 разом з рідними, друзями і близькими людьми в галасливій, веселій компанії, в оптимістичному настрої. Те, що робити в новорічну ніч вкрай НЕ рекомендують – це сваритися, скандалити, згадувати минулі образи. Інакше з порочного кола чвар і ненависті вийти в прийдешньому році так і не вийде. Чим більше буде гостей у вашому будинку, тим радіснішим буде рік. Вас не залишить підтримка і добре ставлення друзів і знайомих, завжди готових прийти на допомогу.
Символ Нового 2019 року
Головний Символ цього свята – звісно, зелена ялинка. А зірка, яка зазвичай красується на вершині дерева, це символ Віфлеємської зірки, що яскраво висвітлює шлях волхвам до Ісуса Христа. Різнокольорові кульки, маленькі ангелики, гірлянди, маленькі пастухи зі свічками та ліхтариками нагадують свічки і ліхтарі, які світили в тк святу ніч Вифлеємським пастирям. І зараз ці вогні горять в кожному будинку. Щоб свято було ще радіснішим і веселішим, родичі один одному кладуть подарунки під ялинку, а дітям вішають солодощі на ялинку.
Згідно з китайським східним календарем, кожен рік має символ-тварину, якій відповідає певний характер. 2019 рік – під покровительством Свині. Жовта земляна Свиня – працьовита і завзята, а значить, її рік буде проходити під гаслом прогресу і впевненого просування вперед.
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Підготовка до свята
У період підготовки до Нового року варто закінчити всю роботу по господарству, привести будинок до ладу. У цьому брали участь усі, для кожного знаходилися обов'язки. Раніше було прийнято до свят купувати нові речі, наприклад, посуд і одяг для всіх членів сім'ї. Молодь розучувала нові колядки і репетирувала постановку вертепу. Це була насичена частина року, яка закінчувалася довгоочікуваними святами.
У Новий рік гроші набувають особливого значення
У новорічний період не прийнято щось виносити з дому. Тим більше у борг, головне і не позичати самому, оскільки згідно із забобонами, весь наступний рік не зумієте позбутися обтяжливих боргів. Традиційно варто постаратися перед святами розквитатися з будь-якими заборгованостями. Наявність грошей в будинку до багатства, а позичити – до бідності.
Щоб залучити багатство, слід задобрити жовту земляну Свиню. Для цього частіше вирушайте відпочивати на природу всією сім'єю. Спокійний відпочинок на м'якому піску або покритих травою галявинах не тільки допоможе відпочити і набратися сил, а й викличе повагу покровителя року. Позбавтеся будь-якого посуду зі сколами. Він притягує витрати, фінансові втрати. Краще придбати нові тарілки і чашки.
Користується народною любов'ю і така прикмета: коли годинник почне відлік останньої хвилини старого року, в келих кладуть монетку (попередньо добре відмиту содою). Шампанське випивають, а монетку зберігають в гаманці: вона принесе фінансову стабільність.
Загадуємо бажання у Новорічну ніч
Новорічна пора – магічна і чарівна. Святий Миколай, ялинка, гірлянди, бенгальські вогні, шампанське, мандарини і бій курантів. Час чудес і початку нового життя! Напевно, кожному буде цікава інформація про те, як загадати бажання на Новий рік 2019. Завжди формулюйте прохання в теперішньому часі: багато хто звик загадувати бажання, використовуючи минулий або майбутній час: "Я хочу, щоб я був здоровий". Відчуваєте? Був. Всесвіт відповідає: "Ти був здоровий", все, ніякого виконання не відбувається. Зовсім інша справа, коли фраза звучить так: "Я вдячний за своє здоров'я, яке поліпшується з кожним днем". Сенс ви зрозуміли.
Ворожіння на Новий рік
Раніше напередодні Нового року часто ворожили, та й зараз також цю трацицію підтримують. Популярністю користувалося ворожіння, пов'язане з родючістю. На ніч у дворі клали стіг жита, пшениці і ячменю. Вважалося, на якому стозі сіна буде іній, та культура і вродить краще за інші. Дівчата також любили ворожити, але на свою долю. Використовували часто такі ж ворожіння як на Андрія чи Катерини. Втім, ворожили і чоловіки. Глави сімейств засовували руку під скатертину святкового столу і витягали заздалегідь покладені базилік, травинки, квітки або колоски. Якщо траплялася довга травинка – значить, життя буде довгим, а якщо колосок трави – в новому році буде хороший врожай.
І на останок: про котів
Якщо у будинку є кіт або кішка, тут може бути застосована ще одна прикмета. Той член сім'ї, до якого першого підійде тварина після бою курантів у новорічну ніч, буде в році, що настав, благополучний фінансово. На нього чекає велике везіння.
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