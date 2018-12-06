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Як прикрашали ялинки 20 років тому: ностальгійні фото
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Новорічна ялинка – не лише обов'язковий атрибут свята, але і дзеркало, в якому відбивається світогляд епохи. Подивіться, як раніше прикрашали лісових красунь і як виглядали ялинкові іграшки 20-30 років тому.
Без яскравої прикрашеної ялинки неможливо уявити святкування Нового року! Водити хороводи навколо ялинки, прикрашати її іграшками, цукерками, гірляндами, залишати під нею подарунки – все це стало невід'ємним і прекрасним звичаєм сімей в цілому світі!
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Срібні зірочки, квіти, а також мішура з'явилися ще в XVIII столітті. А в 1848 році, в містечку Лауша в Тюрінгії були виготовлені перші ялинкові кульки. Їх робили з кольорового або прозорого скла, покривали зсередини шаром свинцю, а зовні прикрашали блискітками.
У 80-ті роки став дуже популярним дощик з фольги, а також пухнаста мішура: срібляста, помаранчева, жовта. З кінця 1980-х прихильність завоювала мода на всілякі гороскопи і це не могло не відбитися на новорічній індустрії. У 1990-ті роки в продажу з'явилося безліч ялинкових куль з зображенням тварин-символів прийдешнього року. Ще один лідер продажів: ліхтарики з фольги. Що називається, дешево і сердито. Що ще треба для щастя?
На верхівку ялинки і 20 років тому, і зараз, за традицією, ставили блискучу п'ятикутну зірку. І, звичайно, прикрашали дерево гірляндами: шишками, ліхтариками, крихітними лампочками, а також скляні гірлянди, дощиком. Вішали на нитках і цукерки. Ялинка виходила дуже красивою, ошатною, вона стояла, як казкова принцеса.
Також любили у 90-ті прикрашати ялинку сніжинками. Їх вирізали із серветок або найтоншого паперу, тільки він була запорукою того, що вийде справжня вишукана сніжинка. Вирізати їх виходило не у всіх, для цього потрібен був особливий талант. В цей час прилавки також загатили дешеві пластикові кулі одного кольору і широкі кольорові китайські гірлянди. Дуже популярними були і кульки у формі бурульок.
Оскільки Новий рік настає опівночі, випускалися й іграшки у вигляді годинника. Їм на ялинці відводилося центральне місце. Найчастіше такі радянські ялинкові іграшки вішали на самій верхівці.
У 2000-их же ялинка дещо "американізується": з'являються маленькі золоті дзвіночки, червоні банти і Санта-Клауси. На кулях малюють символ майбутнього року і зимові пейзажі. Тоді ж в моду входить і пишний дощик. Також у цей період стають популярними оригінальні, саморобні іграшки: фігурки з соломи, паперу, моточків вовни і шматочків тканини; плюшеві звірятка, повстяні лебеді і янголята тощо.
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