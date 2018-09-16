Медики показали найбільш здоровий тип жіночої фігури

Вчені вважають, що жінки з фігурою "груша" є більш здоровими і захищеними від впливу небезпечних для організму чинників.

Деталі цього дослідження опублікував журнал Frontiers in Immunology. Його автори експериментували з гризунами, які отримували їжу з високою концентрацією жирів. Вчені стежили за тим, як зміни в організмі тестових тварин відбувалися через постійний доступ до жирної їжі, приділяючи при цьому особливу увагу тому, яким чином здійснювалося відкладення жиру.

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Фахівці встановили, що на тлі жирної дієти у самців мишей знижувався рівень тестостерону, в той же час у самок таких гормональних змін не відбувалося. Як вчені співвіднесли результати експерименту на мишах зі здоров'ям людини? На думку дослідників, отримані ними дані свідчать про те, що жінки більшою мірою захищені від негативних наслідків ожиріння, ніж чоловіки, оскільки у представниць прекрасної половини людства жир часто накопичується не в області талії і живота, а нижче, на сідницях і стегнах.

"У огрядних жінок виникають проблеми із зачаттям, але в цілому вони більш захищені, якщо жирові відкладення не накопичуються в області талії. При скупченні жиру на талії розвивається метаболічний синдром, несприйнятливість до інсуліну і діабет другого типу", – розповіли автори роботи.

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