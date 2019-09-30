Новий Mercedes-Benz C-Class отримає автопілот від S-Class

Нове покоління седана Mercedes-Benz C-Class отримає технології від флагманського S-Class, на базі якого побудований розкішний Mercedes-Maybach. У серії модель повинна з'явитися через два роки.

Як стало відомо виданню Autocar, седан отримає автопілот третього рівня, який не потребує допомоги людини в умовах руху по трасі. Вперше ця система дебютує на "старшому" S-Class. Також в оснащення увійде функція автономної парковки, керувати якою можна через додаток на смартфоні.

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Автомобіль переведуть на нову архітектуру MRA (Modular Rear Architecture), яка розрахована на автомобілі з гібридними силовими установками. Крім того, на цьому ж "візку" побудують нові моделі з сімейства GLC, у яких є модифікації з повним приводом 4Matic.

Виробник вирішив додати нову модифікацію – універсал підвищеної прохідності All Terrain, який складе конкуренцію новому Audi A4.

Останнім часом продажі C-класу падали через підвищений попит на кросовери та позашляховики, тому керівництво вирішило додати в сімейство варіант для їзди бездоріжжям.

Основу моторної гами складуть бензинові та дизельні "четвірки", для яких буде доступна система "м'якого" гібрида EQ Boost, а також під'єднуваного гібрида EQ Power. Також у лінійці з'являться "заряджені" версії з трилітровими "шістками" та стартером-генератором. Повнопривідні модифікації оснастять 560-сильними V8.

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