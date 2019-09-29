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BMW натякнула на секс у своєму безпілотнику, але щось пішло не так

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Новий ролик BMW Vision iNext сподобається вам - фото 1
Новий ролик BMW Vision iNext сподобається вам

Баварці випустили пікантний рекламний ролик автономного автомобіля BMW Vision iNext, за сюжетом якого пара займається сексом у салоні безпілотника. Втім, відразу ж відео видалили.

Технологія автономного водіння обіцяє нам масу вільного часу в майбутньому: дорогою на роботу можна буде читати книги, дивитися кіно, працювати, снідати або, нарешті, просто спати. А BMW у новому рекламному ролику натякнула на цікавіше проведення часу в салоні безпілотного автомобіля.

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За сюжетом відео з інтригуючою назвою "Нові моменти радості", поліцейський автомобіль, який проїжджав повз Vision iNext, на мить висвітлює червоно-синіми вогнями проблискових маяків відверту сцену в салоні безпілотника.

Але ж ми не могли залишити вас без відео:

Ролик, який був викладений у твіттер iBMW, майже відразу видалили з інтернету. Причина залишається загадкою: ймовірно, керівництво концерну BMW вважає його занадто провокаційним, проте ті, кому пощастило його побачити, стверджують, що на відео не було нічого вульгарного, а кадри супроводжувалися текстовими попередженнями "це демонстрація" і "BMW не пропонує повністю автономні автомобілі".

Можливою причиною також називають той факт, що показані в ролику люди зі зрозумілих причин не були пристебнуті.

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Джерело: Motor1
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