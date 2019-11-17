Клавіатура в нових MacBook Pro 16 потішить користувачів: експерти iFixit

Фахівці iFixit розібрали клавіатуру 16-дюймового MacBook Pro, щоб перевірити надійність Magic Keyboard з новим механізмом ножиці. Спойлер – користувачі однозначно будуть задоволеними!

У 2016 році Apple оновила дизайн MacBook Pro, у результаті чого ноутбуки отримали нову клавіатуру з механізмом "метелик".

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Згодом користувачі почали скаржитися на ці клавіатури – вони почали залипати через потрапляння дрібного сміття під клавіші. Компанія запропонувала власникам MacBook програму з безкоштовного ремонту клавіатури, яка полягає в заміні всього топкейса пристрою.

У наступні роки Apple представила ще три покоління клавіатур з механізмом "метелик", проте, не дивлячись на всі поліпшення, проблема в них залишилася.

У результаті Apple вирішила повернути механізм ножиці, який використовувався в MacBook Pro до 2015 року. Під час розбору ноутбука iFixit підтвердили, що нова клавіатура майже ідентична тій, що використовувалася у MacBook Pro 2015 року, а також зовнішній Bluetooth-клавіатурі Apple Magic Keyboard.

Очікується, що наступного року Apple переведе всі свої ноутбуки на Magic Keyboard.

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