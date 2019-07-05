Дональд Трамп пообіцяв встановити американський прапор на Марсі

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що американські астронавти скоро висадяться на Марс і встановлять там прапор країни. Про це він заявив, виступаючи у Вашингтоні з нагоди Дня незалежності Сполучених Штатів.

"Я хочу, щоб ви знали, що ми повернемося на Місяць дуже скоро і одного разу, незабаром, ми встановимо американський прапор на Марсі", – передає його слова CBS.

І ще: NASA показало видовищне фото Землі, зняте з МКС

У травні Трамп пообіцяв виділити NASA додаткові $ 1,6 мільярда для освоєння Місяця та Марса. Глава держави пояснив, що вирішив включити додаткові кошти в бюджет, щоб США змогли "повернутися в космос по повній".

“We’re going to be back on the moon very soon and someday soon we will plant the American flag on Mars,” Pres. Trump says during the July 4 “Salute to America” event. https://t.co/zp39TCKELa pic.twitter.com/VpXi58dcwA — CBS News (@CBSNews) 4 липня 2019 р.

Раніше в адміністрації США повідомили, що американські фахівці планують висадку на Місяць у 2024 році, а відправити астронавтів на Марс розраховують у середини 2030-х років.

Нагадаємо, у 1969 році американські астронавти першими висадилися на Місяці і встановили там прапор США.

Читайте також: Оригінальну плівку з висадкою людини на Місяць продадуть на аукціоні