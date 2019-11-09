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Новий iPhone змусив DxOMark переглянути систему оцінки камер
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Мобільні технології розвиваються надзвичайно швидко, тому для об'єктивної оцінки смартфонів не завжди коректно застосовувати старі методи та системи, особливо якщо справа стосується камер. Скандал, який виникнув навколо нового iPhone 11 Pro Max, став причиною перегляду оцінювання гаджетів!
До поточних умов ринку довелося пристосовуватися навіть авторитетній лабораторії DxOMark: користувачі виявилися незадоволені стандартним порівнянням гаджетів за базовою якістю зображення. Зокрема, їх обурив результат iPhone 11 Pro Max, який має значно кращу камеру, ніж зазначили експерти.
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Китайський підрозділ DxOMark оголосив на своїй сторінці в Weibo про перегляд системи оцінки камер смартфонів. Аналітики почнуть виставляти рейтинг за результатами тестів з найвищими доступними налаштуваннями. Раніше експерти брали за основу якість зйомки, яка виставлена виробником за замовчуванням.
Згідно із заявою компанії, таке рішення прийняли після тестування iPhone 11 Pro Max. Середня оцінка камери пристрою склала 117 балів – смартфон посів третю сходинку в рейтингу мобільних пристроїв. Експерти вимірювали можливості запису відео флагмана Apple з роздільною здатністю 1080p, хоча найкращих результатів модель домоглася б при зйомці 4K-відео.
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