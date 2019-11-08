На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
iPhone 11 Pro Max не став найкращим камерофоном за версією DxOMark
-
- 60
Експерти лабораторії DxOMark протестували можливості основної камери флагманського смартфона Apple iPhone 11 Pro Max. У своєму звіті вони розповіли користувачам про переваги і недоліки гаджета при зйомці фотографій і записі відео.
Нагадаємо вам ключові специфікації потрійної камери iPhone 11 Pro Max:
- основна: 12 Мп, розмір сенсора 1 / 2,55 дюйма, еквівалент 26-мм об'єктива з діафрагмою f / 1.8, фазовий автофокус PDAF, оптична стабілізація;
- ультраширококутна: 12 Мп, еквівалент 13-мм об'єктива з діафрагмою f / 2.4;
- камера з телеоб'єктивом: 12-мегапіксельна, розмір сенсора 1 / 3.4 дюйма, еквівалент 52-мм об'єктива з діафрагмою f / 2.0, автофокус PDAF, оптична стабілізація;
- двотональний подвійний спалах;
- можливість запису відео з роздільною здатністю 4К на швидкості 60 кадрів в секунду.
І ще: Учені "зламали" iPhone та смарт-колонки: їм знадобилась лазерна указка
Для аналізу модуля рейтингу інженери порталу зняли понад 1600 фотографій і близько 2 годин відео як у контрольованих лабораторних умовах, так і в природних – в приміщенні і на вулиці, з використанням налаштувань камери "за замовчуванням".
iPhone 11 Max Pro отримав одну з найвищих оцінок за експозицію, включаючи зйомку за умов з низькою освітленістю і дуже широкий динамічний діапазон, що дозволяє знімати як освітлені, так і затінені деталі у складних сценах з високою контрастністю. При зйомці в приміщенні iPhone 11 Pro Max також продемонстрував хорошу експозицію і якісну передачу кольору з мінімальними відмінностями від основних конкурентів.
За передачу кольору iPhone 11 Pro Max отримав високу оцінку. Як і в моделях попередніх поколінь, зображення виходять з легким переходом у жовтий у допустимих межах.
Не обійшлося і без недоліків: з погіршенням умов освітлення на знімках, зроблених в приміщенні, став помітний цифровий шум. Деякі помилки програмного забезпечення проявилися при застосуванні ефекту розмиття фону, який не до кінця впорався з відділенням заднього плану від об'єкта зйомки.
При зйомці відео смартфон отримав найвищий бал від експертів. За замовчуванням відео записувалося з роздільною здатністю 1080p зі швидкістю 30 fps, але найкращих результатів, за заявою фахівців, можна домогтися в режимі 4К @ 60 fps.
До переваг камер смартфона при зйомці фотографій експерти DxOMark віднесли:
- Висока якість деталізації майже в будь-яких умовах
- Точна експозиція і широкий динамічний діапазон у більшості ситуацій
- Швидкий і точний автофокус
- Живі і приємні кольори
- Дуже великий кут при ширококутній зйомці, з хорошою деталізацією та динамічним діапазоном, добре контрольовану колірну аберацію
- Хороша якість зуму на близьких і середніх дистанціях
Зазначені недоліки:
- Цифровий шум на знімках, іноді при будь-яких умовах освітленості
- Втрата деталей при зйомці з зумом на довгих дистанціях
- Недостатня деталізація на знімках зі спалахом
- Недостатня деталізація і шум при ультраширококутній зйомці
За підсумками тестування смартфон отримав найвищу оцінку за зйомку відео й одну з найвищих – за фотографії. Підсумковий вердикт DxOMark – 117 балів і третє місце у зведеному рейтингу камерофонів після Xiaomi CC9 Pro Premium Edition і лідера HUAWEI Mate 30 Pro.
Читайте також: Зі швидкістю слимака: Pixel 4 XL працює значно повільніше, ніж iPhone 11 Pro Max
-
16:21Кейт Міддлтон приголомшила фігурою в елегантній сукні
-
16:13Фотографії архітектури, від яких паморочиться голова
-
16:05Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні
-
15:53На Airbnb здають в оренду будинок Гаррі Поттера
-
15:32З'явилися перші фото Анджеліни Джолі з нового фільму Marvel
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:14iPhone 11 Pro Max не став найкращим камерофоном за версією DxOMark
-
14:50Ці смаколики значно полегшать біль у горлі
-
14:31Як чоловіки та жінки ставляться до своїх колишніх: цікаве дослідження
-
14:15ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
-
13:57Вагітна Ешлі Грем випадково розсекретила стать майбутньої дитини: відео
-
13:13Американець створив реактивну копію бетмобіля: відео
-
12:57Крилаті вислови і цитати про українську мову, які актуальні досі
-
12:42В Японії продали найдорожчого сніжного краба у світі: названа ціна
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:15Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
-
11:50На твоєму боці 2 сезон: коли вийде продовження популярного серіалу
-
11:39Названо найкращі кліпи останнього десятиліття
-
11:20Радіодиктант національної єдності 2019: опублікований текст
-
10:50Чоловік потрапив на камери відеонагляду, підслуховуючи секс гостей готелю: епічне відео
-
10:33Маша Єфросиніна вразила шанувальників вишуканим прозорим нарядом
-
10:15Найпопулярніші вірші українських поетів, які знають у всьому світі
-
09:49Rolls-Royce випустив розкішну версію кросовера для багатіїв
-
09:23YouTube оновив дизайн головної сторінки: що змінилося
-
08:52"Самочка в леопарді": журналістка Яніна Соколова розбурхала мережу екстремальним декольте
-
16:05Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні
-
14:15ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
-
12:15Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
-
10:15Найпопулярніші вірші українських поетів, які знають у всьому світі
-
07:17Погода в Україні 8 листопада: точний прогноз по містах
- 07 листопада
-
21:52Зеленський записав нове відео за кермом Tesla: складно бути президентом
-
19:20КОПЕНГАГЕН ▶ ДИНАМО: дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЄ
-
17:00Шевченко і селфі: 5 книг для тих, хто хоче робити круті фото
-
15:10ТЕСТ: Вгадай з якої країни цей сувенір!
-
12:30Прем'єра фільму Додому: відгуки про українського претендента на Оскар
-
10:15Поради для водіїв: як правильно зберігати шини та диски
-
07:15Погода 7 листопада в Україні: похолодання та дощі
-
00:18Динамо Загреб – Шахтар: відео голів і огляд шаленого матчу Ліги чемпіонів
- 06 листопада
-
21:15ДИНАМО ЗАГРЕБ – ШАХТАР ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ
-
19:30Правила паркування на спуску і під гірку: на якій передачі краще залишати авто
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася польська спокусниця Аня Рубік (18+)
-
14:30ТЕСТ: Вгадай станцію київського метро за картинкою
-
11:59У мережі показали, як будують метро на Виноградар: фоторепортаж
-
10:22Уляна Супрун розповіла про чоловічі хвороби: що варто знати
-
07:58До уваги власників авто: як приховати подряпини та сколи на машині
- 05 листопада
-
20:53Скорсезе пояснив, чому не любить фільми Marvel
-
17:49Кіану Рівз показав нову кохану: хто така Олександра Грант, яка вкрала серце Нео
-
16:07Антирейтинг жовтня: які депутати прогуляли найбільше засідань Ради
-
14:00У Берлін їдуть за емоціями: що дивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати у метро
-
12:4920 розбитих авто: дивіться круту рекламу PlayStation 4, яку зняли в Києві