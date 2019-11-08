iPhone 11 Pro Max не став найкращим камерофоном за версією DxOMark

iPhone 11 Pro Max так і не став найкращим камерофоном на ринку

Експерти лабораторії DxOMark протестували можливості основної камери флагманського смартфона Apple iPhone 11 Pro Max. У своєму звіті вони розповіли користувачам про переваги і недоліки гаджета при зйомці фотографій і записі відео.

Нагадаємо вам ключові специфікації потрійної камери iPhone 11 Pro Max:

основна: 12 Мп, розмір сенсора 1 / 2,55 дюйма, еквівалент 26-мм об'єктива з діафрагмою f / 1.8, фазовий автофокус PDAF, оптична стабілізація;

ультраширококутна: 12 Мп, еквівалент 13-мм об'єктива з діафрагмою f / 2.4;

камера з телеоб'єктивом: 12-мегапіксельна, розмір сенсора 1 / 3.4 дюйма, еквівалент 52-мм об'єктива з діафрагмою f / 2.0, автофокус PDAF, оптична стабілізація;

двотональний подвійний спалах;

можливість запису відео з роздільною здатністю 4К на швидкості 60 кадрів в секунду.

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Для аналізу модуля рейтингу інженери порталу зняли понад 1600 фотографій і близько 2 годин відео як у контрольованих лабораторних умовах, так і в природних – в приміщенні і на вулиці, з використанням налаштувань камери "за замовчуванням".

iPhone 11 Max Pro отримав одну з найвищих оцінок за експозицію, включаючи зйомку за умов з низькою освітленістю і дуже широкий динамічний діапазон, що дозволяє знімати як освітлені, так і затінені деталі у складних сценах з високою контрастністю. При зйомці в приміщенні iPhone 11 Pro Max також продемонстрував хорошу експозицію і якісну передачу кольору з мінімальними відмінностями від основних конкурентів.

За передачу кольору iPhone 11 Pro Max отримав високу оцінку. Як і в моделях попередніх поколінь, зображення виходять з легким переходом у жовтий у допустимих межах.

Не обійшлося і без недоліків: з погіршенням умов освітлення на знімках, зроблених в приміщенні, став помітний цифровий шум. Деякі помилки програмного забезпечення проявилися при застосуванні ефекту розмиття фону, який не до кінця впорався з відділенням заднього плану від об'єкта зйомки.

При зйомці відео смартфон отримав найвищий бал від експертів. За замовчуванням відео записувалося з роздільною здатністю 1080p зі швидкістю 30 fps, але найкращих результатів, за заявою фахівців, можна домогтися в режимі 4К @ 60 fps.

До переваг камер смартфона при зйомці фотографій експерти DxOMark віднесли:

Висока якість деталізації майже в будь-яких умовах

Точна експозиція і широкий динамічний діапазон у більшості ситуацій

Швидкий і точний автофокус

Живі і приємні кольори

Дуже великий кут при ширококутній зйомці, з хорошою деталізацією та динамічним діапазоном, добре контрольовану колірну аберацію

Хороша якість зуму на близьких і середніх дистанціях

Зазначені недоліки:

Цифровий шум на знімках, іноді при будь-яких умовах освітленості

Втрата деталей при зйомці з зумом на довгих дистанціях

Недостатня деталізація на знімках зі спалахом

Недостатня деталізація і шум при ультраширококутній зйомці

За підсумками тестування смартфон отримав найвищу оцінку за зйомку відео й одну з найвищих – за фотографії. Підсумковий вердикт DxOMark – 117 балів і третє місце у зведеному рейтингу камерофонів після Xiaomi CC9 Pro Premium Edition і лідера HUAWEI Mate 30 Pro.

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