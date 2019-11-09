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Продає місця: оглядачі розкритикували DxOMark після оцінки камер iPhone 11 Pro Max

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Блогери розкритикували DxOMark за оцінку iPhone 11 Pro Max - фото 1
Блогери розкритикували DxOMark за оцінку iPhone 11 Pro Max

Через добу після публікації результатів тестування камери iPhone 11 Pro Max, видання DxOMark зазнало критики з боку шанувальників компанії Apple і деяких блогерів.

DxOMark стверджує, що розраховує загальні бали виходячи з декількох чинників. Згідно з результатами, iPhone 11 Pro Max набрав найвищі бали у декількох тестах, але погано впорався з боке, зумом і наявністю шумів.

Хто обійшов "яблучний" гаджет: iPhone 11 Pro Max не став найкращим камерофоном за версією DxOMark

Журналісти Рене Річі і Стівен Уорвік з сайту iMore розкритикували DxOMark за те, що видання перебільшило всі недоліки камери в кілька разів, при цьому занизило плюси iPhone. Крім того, Річі зазначив, що DxOMark змішує "адекватну оцінку" з "суб'єктивними рекомендаціями", до яких не варто прислухатися.

Також журналісти iMore натякнули, що DxOMark продає місця в рейтингах, видаючи це за консультації з проходження тестів. Іншими словами, DxOMark бере у виробників смартфонів плату за рекомендації щодо оптимізації камер, що в результаті впливає на їхні позиції в рейтингу.

Представники DxOMark наразі не прокоментували ситуацію.

Читайте також: Кардинальні зміни: блогери порівняли оригінальний iPhone з iPhone 11 Pro

Джерело: imore
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