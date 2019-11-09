Продає місця: оглядачі розкритикували DxOMark після оцінки камер iPhone 11 Pro Max

Через добу після публікації результатів тестування камери iPhone 11 Pro Max, видання DxOMark зазнало критики з боку шанувальників компанії Apple і деяких блогерів.

DxOMark стверджує, що розраховує загальні бали виходячи з декількох чинників. Згідно з результатами, iPhone 11 Pro Max набрав найвищі бали у декількох тестах, але погано впорався з боке, зумом і наявністю шумів.

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Журналісти Рене Річі і Стівен Уорвік з сайту iMore розкритикували DxOMark за те, що видання перебільшило всі недоліки камери в кілька разів, при цьому занизило плюси iPhone. Крім того, Річі зазначив, що DxOMark змішує "адекватну оцінку" з "суб'єктивними рекомендаціями", до яких не варто прислухатися.

Reminder: Doesn’t matter which camera “wins”, Google, Apple, Samsung, Huawei, whatever.



DXO mixing “ratings” with “consulting” and the idea of their “ratings” are both things that anyone should think super carefully about before rewarding them with attention. — Rene Ritchie (@reneritchie) January 22, 2019

Також журналісти iMore натякнули, що DxOMark продає місця в рейтингах, видаючи це за консультації з проходження тестів. Іншими словами, DxOMark бере у виробників смартфонів плату за рекомендації щодо оптимізації камер, що в результаті впливає на їхні позиції в рейтингу.

Представники DxOMark наразі не прокоментували ситуацію.

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