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Кардинальні зміни: блогери порівняли оригінальний iPhone з iPhone 11 Pro

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Між смартфонами Apple різниця у 12 років - фото 1
Між смартфонами Apple різниця у 12 років

Американський блогер Маркес Браунлі випустив відеоролик, в якому порівняв оригінальний iPhone 2007 року з iPhone 11 Pro 2019 року.

У своєму ролику він розповідає про те, як змінилася якість камери, дизайн, набір функцій і багато іншого за 12 років. У порівнянні з 5,8-дюймовим iPhone 11 Pro, 3,5-дюймовий iPhone виглядає як іграшка, через свій маленький екран і товстий корпус.

І ще: iPhone 11 Pro Max не став найкращим камерофоном за версією DxOMark

Найбільші зміни в iPhone торкнулися камери. У 2007 році в смартфоні була тільки одна камера на 2 Мп, а в останній на сьогодні моделі iPhone 11 Pro встановлені три об'єктиви по 12 Мп з функціями портретного режиму і нічної зйомки.

Автор YouTube-каналу EverythingApplePro Філіп Корой показав не тільки зміни в дизайні iPhone за 12 років, а й порівняв внутрішні елементи, такі як процесор, материнська плата, акумулятор і модулі камер.

На закінчення обидва блогери висловили думку, що порівняння оригінального iPhone з iPhone 11 Pro дозволяє нам уявити, як технології можуть змінитися через 12 років.

Читайте також: Учені "зламали" iPhone та смарт-колонки: їм знадобилась лазерна указка

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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