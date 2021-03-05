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Новий Hyundai Tucson впорався з "лосиним" тестом гірше за Renault Captur: відео
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Іспанське видання Km77.com опублікувало відео, як Hyundai Tucson нового покоління проходить "лосиний тест". Він імітує спробу водія уникнути зіткнення з дикою твариною на дорозі. Кросовер мав проїхати між конусами на різних швидкостях – так перевіряється його стійкість під час різких маневрів.
І він впорався з цим завданням гірше, ніж Renault Captur, Mazda CX-30, а також електричні Hyundai Kona Electric і Kia e-Niro.
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У випробуваннях взяв участь гібрид, який заряджається від мережі, оснащений турбодвигуном 1.6 і електромотором, які в сумі розвивають 230 кінських сил, повним приводом і адаптивними амортизаторами.
Кросовер зміг проїхати між конусами без торкань на швидкості до 71 кілометра на годину, проте варто було водієві розігнатися сильніше, як передні колеса втрачали зчеплення з асфальтом, і Tucson збивав пластикові огорожі.
Відмінним результатом вважається, якщо автомобіль не зачіпає конуси на швидкості 77 кілометрів на годину, а середній показник у кросоверів – 74-75 кілометрів на годину. Наприклад, європейський Renault Captur впорався з "лосиним тестом" на швидкості 75 кілометрів на годину, а електричні Hyundai Kona Electric і Kia e-Niro об'їжджали огорожі на швидкості 74 кілометрів за годину. З таким же результатом з випробуванням впоралася і Mazda CX-30.
Одним з найкращих став виступ Volkswagen Tiguan, який продемонстрував успішну керованість на швидкості 77 кілометрів на годину. Гібридний Subaru Forester 2019 року випуску проїхав між конусами, не зачепивши їх, на тій же швидкості.
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