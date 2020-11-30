Дивіться, як електрична Mazda MX-30 проходить "лосиний тест"

Експерти іспанського видання km77 провели випробування маневреності електричного кросовера Mazda MX-30. Під час "лосиного тесту" перший електромобіль японської марки продемонстрував успішну керованість на швидкості 75 кілометрів на годину.

"Лосиний тест" – одне з найскладніших випробувань для автомобілів. Під час нього фахівці перевіряють стійкість моделей під час різких маневрів. Автомобіль повинен проїхати заданою траєкторією та зробити різкі перебудовування, не зачепивши конуси. Подібне випробування призначене для демонстрації поведінки автомобіля перед перешкодою, що несподівано виникла на дорозі.

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Під час першої спроби Mazda MX-30 рухався на швидкості 75 кілометрів на годину. Електричний кросовер виконав різкі перебудовування практично ідеально, лише злегка торкнувшись правим переднім колесом першого конуса. У другому заїзді швидкість автомобіля знизили до 74 кілометрів на годину. Цього разу електричний SUV виконав вправи без помарок.

Іспанські фахівці вирішили ускладнити електрокросоверу завдання. У третій спробі Mazda MX-30 відправили виконувати "лосиний тест" на швидкості 79 кілометрів на годину. На цій швидкості автомобіль почало сильно заносити. А через агресивне керування, у процес руху почала втручатися електроніка машини. У результаті, електромобіль виїхав за межі обмеженою конусами траси. Водночас вправу "змійка" Mazda MX-30 виконав зі зразковою точністю. За підсумком випробувань, експерти назвали результати електрокросовера задовільними.

У кінці жовтня іспанське видання km77 провело випробування електричної версії Kia Soul, яка продається в Європі під назвою e-Soul. Під час "лосиного тесту" електрокар раз за разом демонстрував недостатню обертальність.

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