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Стадо оленів спробувало перестрибнути BMW на ходу: шокуюче відео

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Олені вискочили з лісу, коли водій BMW їхав на трасі - фото 1
Олені вискочили з лісу, коли водій BMW їхав на трасі

У мережі опублікували відео незвичайного інциденту, що стався на дорозі неподалік від польського міста Пултуськ. Чорний BMW рухався на швидкості близько 80 кілометрів на годину, коли йому напереріз з лісу вискочило стадо диких оленів.

Небезпечний інцидент вдалося зняти на відеореєстратор водієві другого автомобіля, який їхав за BMW. Несподівано для учасників руху з лісу навперейми німецькому седану на великій швидкості вискочило семеро оленів. Водій BMW різко натиснув на гальма, зумівши уникнути зіткнення з декількома найшвидшими особинами. Однак не всі тварини зуміли випередити автомобіль.

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Троє диких оленів спробували перестрибнути через машину. Одна з тварин успішно впоралася з завданням, відштовхнувшись копитами від даху BMW. Двом іншим пощастило менше. Один олень врізався в передню частину автомобіля, пошкодивши капот і бампер. Без видимих ​​пошкоджень парнокопитний швидко втік.

Найбільше не вдався стрибок третьому учаснику аварії. Тварина не розрахувала траєкторію стрибка, приземлилася у польоті на багажник, а потім, злякавшись, спробувала вибратися на дах. Через кілька миттєвостей олень поскакав у зворотному напрямку.

У листопаді минулого року в Канаді з'явилися дорожні знаки, що закликають остерігатися диких лосів, які занадилися виходити на траси й облизувати автомобілі. На думку місцевої влади, така поведінка тварин може бути небезпечною як для них, так і для людей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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