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Chevrolet готує найбільш просунутий пікап

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Простір для ніг пасажирів у Chevrolet Silverado HD збільшився на 7,5 см - фото 1
Простір для ніг пасажирів у Chevrolet Silverado HD збільшився на 7,5 см / tribpub

Компанія Chevrolet анонсувала нове покоління важкого пікапа Silverado HD, який вже називає "найбільш просунутим" у сімействі.

Chevrolet Silverado HD отримав абсолютно новий дизайн: творець його зовнішності Брайан Ізард заявив, що намагався домогтися візуальних асоціацій з якоюсь важкою промислової технікою, підкресливши тим самим нові можливості вантажівки.

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Пікап перевершить попереднє покоління за показниками величини перевезеного та буксирі вантажу, але точні дані виробник поки не називає. Зате відомо, що базовим мотором для Silverado HD стане якийсь абсолютно новий бензиновий двигун з безпосереднім уприскуванням в парі з шестиступінчастою коробкою передач.

Відомо також, що вантажівка виросла у розмірах, але і ці цифри ще не оприлюднені: заявлено лише, що простір для ніг пасажирів збільшився на 7,5 см, а сидіння встановлені вище, ніж раніше. Повідомляється також, що заради полегшення доступу до вантажної платформи інженери були змушені забезпечити пікап спеціальними підніжками, які отримали назву Bedstep.

Chevrolet готує найбільш просунутий пікап - фото 293610

Chevrolet готує найбільш просунутий пікап - фото 293611

Chevrolet готує найбільш просунутий пікап - фото 293612

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Джерело: tribpub
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