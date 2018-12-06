Audi тестує незвичайний кросовер

Компанія Audi приступила до випробувань кросовера-купе на базі моделі Q3, але зі зміненим дизайном.

Судячи зі шпигунських фотографій, тестують купе-кросовер Q4, але не виключено, що модель назвуть Q3 Sportback. Велика кількість камуфляжу на машині толком не дає її вивчити як слід і одночасно означає серйозні зміни у дизайні кузова в порівнянні з Q3.

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На початку тижня глава Audi по дизайну екстер'єрів Андреас Міндт пообіцяв, що новий купе-кросовер буде чимось більшим, ніж просто модифікацією Audi Q3. Спеціаліст пообіцяв, що автомобіль стане відрізнятися від інших кросоверів певною особливістю в дизайні.

Кросовер-купе на базі моделі Q3

За закамуфлюваним прототипом можна лише судити про те, що новий Audi Q4 отримає більш спортивний силует кузова із заниженою лінією даху – ті ж зміни, що і у конкурентів BMW X4 b Mercedes-Benz GLC Coupe.

Після прем'єри стане ясно, наскільки серійний купе-кросовер Audi виявиться близький за своїм дизайном до концепт-кару Audi TT Offroad, який показали у 2014 році. Очікується, що прем'єра новинки, випускати яку будуть в Угорщині, відбудеться у 2019 році.

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