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Усі потяги Укрзалізниці, які прямують на захід, стали евакуаційними: повний перелік

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Усі потяги Укрзалізниці, які прямують на захід, стали евакуаційними: повний перелік - фото 1

В Україні усі потяги зі сходу здійснюють перевезення у західному напрямку в режимі евакуації. Публікуємо повний список поїздів, якими можна скористатися безкоштовно.

Йде восьма доба злочинних військових дій російської армії проти України. Ворожа техніка цинічно обстрілює великі міста, тож евакуація жителів продовжується.

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Укрзалізниця оголосила про припинення продажу квитків на потягу – усі вони віднині евакуаційні. Під час посадки у вагони пріоритет надається жінкам, дітям та людям похилого віку. Тепер пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватися усіма наведеними нижче поїздами.

Евакуацій поїзди, які прямують зі сходу на захід

  • №1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
  • №3/4 Запоріжжя – Ужгород
  • №5/6 Маріуполь – Рахів
  • №7/8 Київ – Чернівці
  • №15/16 Харків – Рахів
  • №17/18 Харків – Ужгород
  • №21/22 Харків – Трускавець
  • №25/26 Одеса – Рахів
  • №29/30 Київ – Ужгород
  • №31/32 Кривий Ріг – Ужгород
  • №35/36 Одеса – Перемишль
  • №37/38 Одеса – Ужгород
  • №41/42 Дніпро – Трускавець
  • №45/46 Краматорськ – Ужгород
  • №49/50 Київ – Трускавець
  • №55/56 Київ – Рахів
  • №57/59-№58/60 Київ – Ворохта, Чоп
  • №77/78 Одеса – Ковель
  • №81/82 Київ – Ужгород
  • №85/87-86/88 Новоолексіївка – Львів, Ковель
  • №91/92 Київ – Львів
  • №95/96 Київ – Рахів
  • №97/98 Київ – Ковель
  • №114/113-142/141 Лиман – Львів
  • №119/120 Запоріжжя – Львів
  • №129/130 Кременчук – Ворохта
  • №149/150 Полтава – Чернівці
  • №135/136 Одеса – Чернівці
  • №249/250 Київ – Чернівці
  • №749/750 Київ – Івано-Франківськ
  • № 705 Дарниця – Київ Пас – Львів
  • № 715 Дарниця – Київ Пас – Львів
  • №723 Харків – Львів
  • №747 Київ – Тернопіль.

Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись в залежності від оперативної ситуації, – йдеться у повідомленні.

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