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Усі потяги Укрзалізниці, які прямують на захід, стали евакуаційними: повний перелік
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В Україні усі потяги зі сходу здійснюють перевезення у західному напрямку в режимі евакуації. Публікуємо повний список поїздів, якими можна скористатися безкоштовно.
Йде восьма доба злочинних військових дій російської армії проти України. Ворожа техніка цинічно обстрілює великі міста, тож евакуація жителів продовжується.
І ще: Укрзалізниця організувала пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги
Укрзалізниця оголосила про припинення продажу квитків на потягу – усі вони віднині евакуаційні. Під час посадки у вагони пріоритет надається жінкам, дітям та людям похилого віку. Тепер пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватися усіма наведеними нижче поїздами.
Евакуацій поїзди, які прямують зі сходу на захід
- №1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород
- №5/6 Маріуполь – Рахів
- №7/8 Київ – Чернівці
- №15/16 Харків – Рахів
- №17/18 Харків – Ужгород
- №21/22 Харків – Трускавець
- №25/26 Одеса – Рахів
- №29/30 Київ – Ужгород
- №31/32 Кривий Ріг – Ужгород
- №35/36 Одеса – Перемишль
- №37/38 Одеса – Ужгород
- №41/42 Дніпро – Трускавець
- №45/46 Краматорськ – Ужгород
- №49/50 Київ – Трускавець
- №55/56 Київ – Рахів
- №57/59-№58/60 Київ – Ворохта, Чоп
- №77/78 Одеса – Ковель
- №81/82 Київ – Ужгород
- №85/87-86/88 Новоолексіївка – Львів, Ковель
- №91/92 Київ – Львів
- №95/96 Київ – Рахів
- №97/98 Київ – Ковель
- №114/113-142/141 Лиман – Львів
- №119/120 Запоріжжя – Львів
- №129/130 Кременчук – Ворохта
- №149/150 Полтава – Чернівці
- №135/136 Одеса – Чернівці
- №249/250 Київ – Чернівці
- №749/750 Київ – Івано-Франківськ
- № 705 Дарниця – Київ Пас – Львів
- № 715 Дарниця – Київ Пас – Львів
- №723 Харків – Львів
- №747 Київ – Тернопіль.
Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись в залежності від оперативної ситуації, – йдеться у повідомленні.
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