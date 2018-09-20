Новий флагман OnePlus показали на відео

Компанія OnePlus надзвичайно зосереджена на індійському ринку, тому саме там з'явилися нові подробиці про наступний флагман китайського бренду.

Так, індійський підрозділ Amazon вже оголосив про швидкий вихід OnePlus 6T, підтвердивши назву пристрою. Крім того, в мережу потрапило рекламне відео з демонстрацією апарату та порівняння новинки зі звичайною "шісткою".

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Крім офіційної сторінки OnePlus 6T на Amazon India в мережі з'явилося перше зображення майбутнього смартфона. На ньому показана частина задньої сторони.

У порівнянні з OnePlus 6 новий OnePlus 6T буде трохи вищим, що обумовлено збільшеною діагоналлю дисплея. А ось потрійної камери, як очікувалося, смартфон не отримає. Також ззаду у нього не буде сканера відбитків пальців. Раніше виробник вже оголосив, що датчик вмонтують в екран.

Також у мережі з'явився рекламний ролик OnePlus 6T для індійського ринку. У ньому можна розглянути задню сторону смартфона і невелику частину екрану. Втім, повністю апарат в ролику так не показали. Тому досі залишається загадкою, чи залишиться у 6T виріз, як у звичайному OnePlus 6, або ж він буде невеликим, як в OPPO R17.

Раніше глава OnePlus Карл Пий заявив, що в новому смартфоні вони вирішили відмовитися від 3,5-мм аудіороз'єму, поліпшивши автономність.

Презентація 6T очікується 17 жовтня.

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