На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Samsung Galaxy A7 (2018) – перший смартфон компанії з потрійною основною камерою
-
- 19
Через місяць після релізу флагманського Galaxy Note9, Samsung анонсувала смартфон середнього цінового сегмента під назвою Galaxy A7 (2018).
Ключова особливість новинки – вперше встановлений в апарат серії Galaxy потрійний модуль основної камери, включаючи надширококутний об'єктив. Крім того, пристрій отримав дисплей Infinity з мінімальними рамками і продуктивну начинку.
І ще: iPhone XS розібрали, і ось що виявили
Апарат отримав AMOLED-дисплей з тонкими рамками діагоналлю 6" з роздільною здатністю Full HD + (2220x1080 пікселів). Сканер відбитків пальців об'єднаний з кнопкою увімкнення смартфона на бічній грані пристрою (щось подібне можна побачити у рішеннях компаній Sony та Meizu).
"Серцем" смартфона Galaxy A7 (2018) став неназваний поки 8-ядерний процесор з тактовою частотою 2,2 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті та внутрішнього накопичувача складе 4/64 ГБ, 4/128 ГБ або 6/128 ГБ, у залежності від модифікації. Доступне розширення внутрішньої пам'яті до 512 ГБ за допомогою карт microSD. Апарат підтримує одночасну установку двох SIM-карт і карти пам'яті (слот не гібридний).
Основна камера новинки складається з трьох модулів. Головний сенсор на 24 мегапікселі з апертурою f / 1,7. Функція "живий фокус" призначена для створення ефекту плавного розмиття заднього фону при портретній зйомці. Камера автоматично поєднує чотири пікселі в один при зйомці в умовах недостатнього освітлення.
Другий об'єктив – ширококутний на 8 мегапікселів з діафрагмою f / 2,4 і ультрашироким кутом огляду в 120 градусів, що відповідає куту зору людського ока. Третій – датчик глибини на 5 мегапікселів з апертурою f / 2,2. Його призначення – підкреслювати та виділяти у вигідному світлі другорядні деталі на знімках.
"Основна мета Samsung – зробити інновації доступними для всіх користувачів пристроїв Galaxy. Потужний сучасний смартфон Galaxy A7 має цілу низку нових для лінійки A функцій, які зроблять ваше повсякденне життя комфортнішим і цікавішим", – зазначив Донг Джинг Ко (DJ Koh), президент і глава мобільного підрозділу Samsung Electronics.
Одинарний об'єктив селфі-камери з ефектом професійного освітлення Pro Lighting оснащений сенсором з роздільною здатністю 24 мегапікселів і апертурою f / 2,0, а також оптимізований для зйомки в умовах поганого освітленості.
Обидва модулі отримали підтримку ШІ для оптимізації отриманих кадрів і постобробки. Також смартфон оснащений LED-підсвіткою, яку можна налаштовувати, і має функції оптимізації сцени при зйомці (пейзаж, портрет або фото їжі).
Покупцям доступні три кольори корпусу, виконаного зі скла і металу: синій, чорний і рожевий. За звукові можливості пристрою відповідає підтримка технології Dolby Atmos. Місткість акумулятора Galaxy A7 (2018) становить 3 300 мАг. Працює смартфон під управлінням Android 8.0 Oreo.
Технічні характеристики Samsung Galaxy A7 2018:
- Дисплей: Super AMOLED, 6 ", 1080x2220 пікселів
- Процесор: 8-ядерний, 2,2 ГГц
- Пам'ять: оперативна 4/6 ГБ, вбудована 64/128 ГБ
- Камера: основна 24 Мп (f / 1,7) + 8 Мп (f / 2,4) + 5 Мп (f / 2,2), фронтальна 24 Мп (f / 2,0)
- Звук: підтримка технології Dolby Atmos
- Дактилоскопічний сканер: є, на бічній грані
- Зв'язок: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5 ГГц), VHT80, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC (з підтримкою Samsung Pay)
- Акумулятор: літій-іонний 3 300 мАг
- Габарити: 159,8 x 76,8 x 7,5 мм
- Вага: 168 грам
Ціна смартфона коливається у межах 400 доларів США.
Читайте також: Xiaomi випустила нові смартфони Mi 8 Lite та Mi 8 Pro: ціни і характеристики
-
21:13Найпотужніший у світі powerbank з USB Type-C став хітом на Kickstarter
-
21:10Перегляд цін на алкоголь сприятиме розвитку галузі, детінізації ринку та поповненню бюджет
-
21:03Динамо – Астана: відео голів матчу Ліги Європи
-
20:55Як виглядає найменше королівство в світі
-
20:43Учені встановили залежність між годуванням грудьми і IQ дитини
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:22Amazon відкриє три тисячі магазинів без продавців
-
20:14Уляна Супрун пояснила, чому в лікарів такий почерк, який нереально розібрати
-
19:54Бездомний пес став помічником футбольного тренера
-
19:42Українцям більше не знадобляться закордонні паспорти для подорожей у Грузію
-
19:22Танці з зірками: Мішель Андраде відповіла на чутки про роман із Іраклі Макацарією
-
19:13Щоб привернути увагу до булінгу: Diesel зняв рекламу з відомими зірками
-
19:10Найкращі фільми в історії: який кіношедевр вийшов у рік твого народження
-
18:50Розсекречено найнеймовірніший суперкар Ferrari в історії
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
18:43Samsung Galaxy A7 (2018) – перший смартфон компанії з потрійною основною камерою
-
18:24В Італії відкрили запаморочливий міст у небо
-
18:12Букерівська премія оголосила шорт-лист номінантів
-
17:51Венецію показали в архівних кольорових знімках
-
17:43Peugeot показало концепт-кар у ретростилі e-Legend
-
17:30Різдво Пресвятої Богородиці 2018: традиції і заборони на свято 21 вересня
-
17:23Ештон Катчер збив на авто підлітка, але тому навіть сподобалося
-
17:12Як будуть виглядати станції Hyperloop
-
16:53Медики розповіли, про що говорить мороз по шкірі
-
16:42Науковці вразили несподіваною причиною куріння серед підлітків
-
19:10Найкращі фільми в історії: який кіношедевр вийшов у рік твого народження
-
15:00Форум видавців 2018 у Львові: 5 цікавих книг, які варто купити
-
12:00Чоловіча мода осінь-зима 2018: головні тренди
-
07:00Всесвітній день без автомобіля – чому важливо залишити авто в гаражі
- 19 вересня
-
21:48Шахтар – Хоффенхайм: відео голів матчу Ліги чемпіонів
-
19:00Міс Україна 2018: учасниці, які поборються за титул головної красуні
-
16:46Всі жінки відьми: як змінилися зірки серіалу за 20 років
-
15:00Овва чи трясця? Українські смайлики від Радіо МАКСИМУМ
-
11:45The HARDKISS – Залізна ластівка: слухати онлайн новий альбом гурту
-
10:38Форум видавців 2018 у Львові: програма і розклад на всі дні
-
07:32Названі найкращі дизельні авто 2018 року
- 18 вересня
-
21:46Серіал Школа: Недитячі ігри 18 серія – дивитися онлайн 2 сезон
-
19:00Чоткий Паца – Panda E: пародія на популярний хіт підірвала мережу
-
17:00Обери свій look: ТОП-3 осінніх образи тижня для чоловіків
-
15:23Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мальту
-
12:00Шазам: все про персонажа та фільм
-
10:50Еммі-2018: оголошені переможці престижної кінопремії
-
08:25SpaceX назвала ім'я пасажира, який полетить на Місяць
- 17 вересня
-
21:45Серіал Школа: Недитячі ігри 17 серія – дивитися онлайн 2 сезон
-
19:25У Карпатах зацвіла червона рута: фотофакт
-
16:30Територія А: забуті українські хіти 90-х, які змусять вас поностальгувати
-
14:33Скажене Весілля: вийшов другий трейлер комедії
-
12:01Як вивести плями з одягу: корисні поради, чим відіпрати улюблені речі
-
10:15Максимум драйву! Нові рок-треки тижня, які варто почути
-
08:18Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі