Samsung Galaxy A7 (2018) – перший смартфон компанії з потрійною основною камерою

Через місяць після релізу флагманського Galaxy Note9, Samsung анонсувала смартфон середнього цінового сегмента під назвою Galaxy A7 (2018).

Ключова особливість новинки – вперше встановлений в апарат серії Galaxy потрійний модуль основної камери, включаючи надширококутний об'єктив. Крім того, пристрій отримав дисплей Infinity з мінімальними рамками і продуктивну начинку.

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Апарат отримав AMOLED-дисплей з тонкими рамками діагоналлю 6" з роздільною здатністю Full HD + (2220x1080 пікселів). Сканер відбитків пальців об'єднаний з кнопкою увімкнення смартфона на бічній грані пристрою (щось подібне можна побачити у рішеннях компаній Sony та Meizu).

Samsung Galaxy A7 (2018) / gizchina

"Серцем" смартфона Galaxy A7 (2018) став неназваний поки 8-ядерний процесор з тактовою частотою 2,2 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті та внутрішнього накопичувача складе 4/64 ГБ, 4/128 ГБ або 6/128 ГБ, у залежності від модифікації. Доступне розширення внутрішньої пам'яті до 512 ГБ за допомогою карт microSD. Апарат підтримує одночасну установку двох SIM-карт і карти пам'яті (слот не гібридний).

Samsung Galaxy A7 (2018) / gizchina

Основна камера новинки складається з трьох модулів. Головний сенсор на 24 мегапікселі з апертурою f / 1,7. Функція "живий фокус" призначена для створення ефекту плавного розмиття заднього фону при портретній зйомці. Камера автоматично поєднує чотири пікселі в один при зйомці в умовах недостатнього освітлення.

Другий об'єктив – ширококутний на 8 мегапікселів з діафрагмою f / 2,4 і ультрашироким кутом огляду в 120 градусів, що відповідає куту зору людського ока. Третій – датчик глибини на 5 мегапікселів з апертурою f / 2,2. Його призначення – підкреслювати та виділяти у вигідному світлі другорядні деталі на знімках.

Samsung Galaxy A7 (2018) / gizchina

"Основна мета Samsung – зробити інновації доступними для всіх користувачів пристроїв Galaxy. Потужний сучасний смартфон Galaxy A7 має цілу низку нових для лінійки A функцій, які зроблять ваше повсякденне життя комфортнішим і цікавішим", – зазначив Донг Джинг Ко (DJ Koh), президент і глава мобільного підрозділу Samsung Electronics.

Одинарний об'єктив селфі-камери з ефектом професійного освітлення Pro Lighting оснащений сенсором з роздільною здатністю 24 мегапікселів і апертурою f / 2,0, а також оптимізований для зйомки в умовах поганого освітленості.

Обидва модулі отримали підтримку ШІ для оптимізації отриманих кадрів і постобробки. Також смартфон оснащений LED-підсвіткою, яку можна налаштовувати, і має функції оптимізації сцени при зйомці (пейзаж, портрет або фото їжі).

Покупцям доступні три кольори корпусу, виконаного зі скла і металу: синій, чорний і рожевий. За звукові можливості пристрою відповідає підтримка технології Dolby Atmos. Місткість акумулятора Galaxy A7 (2018) становить 3 300 мАг. Працює смартфон під управлінням Android 8.0 Oreo.

Технічні характеристики Samsung Galaxy A7 2018:

Дисплей: Super AMOLED, 6 ", 1080x2220 пікселів

Процесор: 8-ядерний, 2,2 ГГц

Пам'ять: оперативна 4/6 ГБ, вбудована 64/128 ГБ

Камера: основна 24 Мп (f / 1,7) + 8 Мп (f / 2,4) + 5 Мп (f / 2,2), фронтальна 24 Мп (f / 2,0)

Звук: підтримка технології Dolby Atmos

Дактилоскопічний сканер: є, на бічній грані

Зв'язок: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5 ГГц), VHT80, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC (з підтримкою Samsung Pay)

Акумулятор: літій-іонний 3 300 мАг

Габарити: 159,8 x 76,8 x 7,5 мм

Вага: 168 грам

Ціна смартфона коливається у межах 400 доларів США.

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