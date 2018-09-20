З'явилося офіційне зображення флагмана OnePlus 6T

Рендер не підтвердив наявність потрійної камери у смартфона. Дизайн пристрою схожий з попередником.

У мережі було опубліковано перше "офіційне" зображення майбутнього флагманського смартфона китайського виробника OnePlus 6T. Рендер розсекречує дизайн новинки, який буде досить сильно схожий з попередником.

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Зображення також підтверджує, що майбутній флагман отримає тільки подвійну камеру, а не потрійну, як передбачалося.

Офіційне зображення OnePlus 6T

Відсутність TouchID на задній панелі смартфона може говорити про те, що сканер вбудований в екран. Таким чином, OnePlus 6T стане першим смартфоном бренду з таким сканером.

Також очікується, що діагональ екрану смартфона складе 6,41 дюйма. При цьому екран буде OLED з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів.

Анонс гаджета, за чутками, має відбутися 10 жовтня.

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