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iPhone XS розібрали, і ось що виявили
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Представлений на минулому тижні iPhone XS ще не надійшов у продаж, але в мережі вже з'явилося перше відео з розбиранням смартфона.
Автори YouTube-каналу FixjeiPhone вивчили новинку і виявили ряд її конструктивних особливостей. Автор відео розповів, що відокремити дисплей від корпусу стало ще складніше через більшу кількість клею.
І ще: iPhone стали працювати швидше, – дослідження
Ймовірно, це обумовлено тим, що iPhone XS отримав захист від води та пилу за стандартом IP68, тоді як його попередник відповідав більш низькому класу IP67. Сама компанія Apple заявляє, що смартфон здатний пережити занурення тривалістю 30 хвилин на глибину до 1,5 метрів.
Іншою важливою відмінністю iPhone XS від торішньої моделі стала зменшена місткість акумулятора – 2658 мАг проти 2716 мАг. При цьому Apple обіцяє, що новинка працює на 30 хвилин довше. Можливо, це заслуга процесора A12 Bionic, виконаного по 7-нм техпроцесу. Крім того, якщо в iPhone X L-подібний акумулятор складався з двох окремих блоків, то в iPhone XS це один цілісний компонент.
В іншому iPhone XS мало чим відрізняється від торішньої моделі. Нагадаємо, що в продаж iPhone XS і iPhone XS Max надійдуть 21 вересня.
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