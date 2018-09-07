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Новий еротичний флешмоб підкорює Instagram

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Нещодавно тренд підтримала зірка реаліті-шоу Софі Касаї - фото 1
Нещодавно тренд підтримала зірка реаліті-шоу Софі Касаї / instagram

У мережі з'явився новий сексуальний тренд під назвою #pineappleboobs.

Дівчата з усього світу публікують на своїх сторінках знімки топлес, прикриваючись смачним фруктом.

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Є припущення, що поштовх до розвитку тренду дала актриса Алекс МакГрегор, яка зробила аналогічний знімок ще кілька років тому. Нещодавно тренд підтримала і зірка реаліті-шоу Софі Касаї та італійська модель Валентина Фрадеграда. Долучилися до зірок і інші користувачі мережі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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