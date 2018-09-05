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У гардеробі королеви Єлизавети II знайшли цікаву закономірність
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Користувачі мережі звернули увагу на закономірність в гардеробі британської королеви Єлизавети II. Деякі здивувалися, що не помічали подібних переваг знаменитості раніше.
Королева Єлизавета II завжди відрізнялася витонченим стилем і екстравагантним підходом до свого гардеробу. Образи монаршої персони, як виявилося, продумані до найдрібніших деталей – аж до кольору окантовки на її парасольках, який повинен обов'язково підходити до колірної палітри загального наряду.
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На це і звернули увагу користувачі мережі, що стежать за життя королівської сім'ї. В якому б вбранні не з`явилася на публіці Єлизавета II, її парасольку, а точніше їхні ручки і окантовка по краях, завжди будуть відповідати гардеробу.
У мережі опублікували безліч фотографій знаменитості, на кожному знімку королева зображена з різними парасольками.
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