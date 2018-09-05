У гардеробі королеви Єлизавети II знайшли цікаву закономірність

Користувачі мережі звернули увагу на закономірність в гардеробі британської королеви Єлизавети II. Деякі здивувалися, що не помічали подібних переваг знаменитості раніше.

Королева Єлизавета II завжди відрізнялася витонченим стилем і екстравагантним підходом до свого гардеробу. Образи монаршої персони, як виявилося, продумані до найдрібніших деталей – аж до кольору окантовки на її парасольках, який повинен обов'язково підходити до колірної палітри загального наряду.

І ще: Повернувся модний джинсовий тренд з 90-х

На це і звернули увагу користувачі мережі, що стежать за життя королівської сім'ї. В якому б вбранні не з`явилася на публіці Єлизавета II, її парасольку, а точніше їхні ручки і окантовка по краях, завжди будуть відповідати гардеробу.

У мережі опублікували безліч фотографій знаменитості, на кожному знімку королева зображена з різними парасольками.

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей

Читайте також: Дочка і син Сінді Кроуфорд знялися в ефектній рекламі Calvin Klein