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У гардеробі королеви Єлизавети II знайшли цікаву закономірність

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Єлизавета II - фото 1
Єлизавета II / london.zagranitsa

Користувачі мережі звернули увагу на закономірність в гардеробі британської королеви Єлизавети II. Деякі здивувалися, що не помічали подібних переваг знаменитості раніше.

Королева Єлизавета II завжди відрізнялася витонченим стилем і екстравагантним підходом до свого гардеробу. Образи монаршої персони, як виявилося, продумані до найдрібніших деталей – аж до кольору окантовки на її парасольках, який повинен обов'язково підходити до колірної палітри загального наряду.

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На це і звернули увагу користувачі мережі, що стежать за життя королівської сім'ї. В якому б вбранні не з`явилася на публіці Єлизавета II, її парасольку, а точніше їхні ручки і окантовка по краях, завжди будуть відповідати гардеробу.

У мережі опублікували безліч фотографій знаменитості, на кожному знімку королева зображена з різними парасольками.

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей - фото 274133

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей - фото 274134

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей - фото 274135

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей - фото 274136

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей - фото 274137

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей - фото 274138

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей - фото 274139

Гардероб Єлизавети ІІ продумані до найдрібніших деталей

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Джерело: boredpanda
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